إيغا شيانتيك تهزم كوكو جوف وتفوز بلقب بطولة "رولان غاروس" للتنس

أحرزت البولندية إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد الفوز 6-1 و6-3 على الأمريكية كوكو جوف في نهائي فردي السيدات اليوم السبت.

وتوجت شيانتيك، البالغة 21 عاما، بلقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى بعدما أحرزت اللقب في ”رولان غاروس“ في 2020.

وعززت شيانتيك سجلها بتحقيق فوزها 35 على التوالي والتفوق على منافستها جوف البالغ عمرها 18 عاما في ملعب فيليب شاترييه.

وقبل انطلاق البطولة، كانت شيانتيك مرشحة بقوة لحصد اللقب، وبدأت النهائي بقوة وكسرت إرسال جوف خمس مرات على مدار المجموعتين وحسمت المباراة من أول فرصة متاحة في ساعة واحدة وثماني دقائق.