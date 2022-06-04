فيدرر والشقيقتان وليامز خارج بطولة ويمبلدون

كشف منظمو بطولة ويمبلدون للتنس عن قائمة المشاركين في ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، الليلة الماضية، والتي غاب عنها النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر، والشقيقتان الأمريكيتان سيرينا وفينوس، وليامزن، بينما أكدت القائمة مشاركة اليابانية نعومي أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب كبرى.

وقالت أوساكا، الشهر الماضي، إنها ”غير متأكدة 100%“ من المشاركة في البطولة التي تقام على الملاعب العشبية بسبب قرار اتحادي المحترفين والمحترفات بحرمان البطولة من نقاط التصنيف التي تمنحها للاعبين واللاعبات.

اتحاد المحترفين للتنس: تجريد ويمبلدون من نقاط التصنيف بسبب حظر مشاركة لاعبي روسيا https://t.co/r9L08Kjnfp pic.twitter.com/YOC2IecA3u — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

وجاء قرار حرمان ويمبلدون من نقاط التصنيف بسبب قرار البطولة بحرمان لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والتي لعبت فيه روسيا البيضاء دورًا.

وكانت أوساكا (24 عامًا) انسحبت من ويمبلدون، العام الماضي، ”لأسباب شخصية“ بعد انسحابها من فرنسا المفتوحة بسبب خلافات حول العلاقة مع وسائل الإعلام.

أما سيرينا (40 عامًا) الفائزة بلقب الفردي في ويمبلدون 7 مرات فإنها لم تشارك في أي بطولة منذ انسحابها بسبب إصابة في الدور الأول من ويمبلدون، العام الماضي.

وكان آخر مشاركة لفينوس الفائزة 5 مرات ببطولة ويمبلدون في بطولة شيكاغو، في أغسطس/ آب الماضي.

تايمز: ويمبلدون تتخلى عن لقبي الآنسات والسيدات إسوة بالرجال https://t.co/XxaaPFCifL pic.twitter.com/syHmEG5E59 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 27, 2022

وعلى مستوى فردي الرجال كان الروسي دانييل ميدفيديف أبرز العناصر المستبعدة بسبب قرار منع الرياضيين الروس.

ولم يشارك فيدرر (40 عامًا) الفائز بلقب ويمبلدون 8 مرات في أي منافسة منذ خروجه من دور الثمانية في نفس البطولة في العام الماضي.

وخضع روجر فيدرر الذي حصد 20 لقبًا كبيرًا لعملية جراحية أخرى في الركبة، العام الماضي، واستبعد مدربه، في مارس/ آذار الماضي، إمكانية العودة في ويمبلدون.

ولم يتم بعد الإعلان عن أسماء الحاصلين على بطاقات مشاركة في البطولة التي تقام في ملاعب نادي عموم إنجلترا، ما بين 27 يونيو/ حزيران و10 يوليو/ تموز.

وروجر فيدرر أكثر لاعب أحرز بطولة ويمبلدون للرجال وفي رصيده 8 ألقاب آخرها العام 2017، يليه الأمريكي بيت سامبراس بـ7 ألقاب، ثم نوفاك ديوكوفيتش بـ6 ألقاب بينها آخر 3 نسخ، علمًا بأن نسخة 2020 تم إلغاؤها بسبب كورونا.

في حين نالت سيرينا ويليامز بطولة ويمبلدون للنساء 6 مرات كرقم قياسي مقابل 3 مرات لشقيقتها فينوس ويليامز، ولقبين للتشيكية بيترا كفيتوفا.