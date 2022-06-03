ما سر المرأة التي اقتحمت ملعب رولان غاروس وربطت نفسها في الشبكة؟

توقفت مباراة قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة بين الكرواتي مارين شيليتش والنرويجي كاسبر رود لفترة وجيزة بعد أن قيدت محتجة نفسها بالشبكة عندما كان رود متقدمًا 4-1 في المجموعة الثالثة عندما رصدته الكاميرات، حيث بدا مشتتًا بشيء قبل إرساله.

ثم سرعان ما انتقلت الكاميرات إلى امرأة تشق طريقها إلى الملعب وربطت نفسها بالشبكة، إذ قالت محطة ”يوروسبورت“ التلفزيونية إن المرأة بدت جزءًا من مجموعة الناشطين الفرنسيين Derniere Renovation.

وغردت المجموعة عبر حسابها على تويتر: ”دخلت أليزي البالغة من العمر 22 عامًا إلى ملعب التنس خلال مباراة قبل النهائي في رولان غاروس بين رود-شيليتش للفت الانتباه إلى حالة الطوارئ المناخية“.

خلال مباراة كاسبر روود ومارين بنصف نهائي #رولان_غاروس نزلت فتاة أرض الملعب وربطت نفسها بالشباك، الفتاة مكتوب على قميصها أمامنا 1028 يومًا لنغادر. تم إيقاف المباراة وتوجه اللاعبان لغرف خلع الملابس. pic.twitter.com/LxRcGeUXPA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 3, 2022

وعلى موقع الجماعة على الإنترنت، كشف بيان موجز من أليزي بعد انتقالها إلى الملعب. نصها: ”نحن في العام 2022، وحان الوقت لمواجهة الواقع، العالم الذي يرسلنا السياسيون إليه هو عالم لن يتمكن رولان غاروس من البقاء فيه. اليوم، دخلت الملعب لأنني لم أعد قادرًا على المخاطرة بعدم القيام بأي شيء في مواجهة حالة الطوارئ المناخية“.

وعبّر الجمهور داخل ملعب فيليب شاترييه الرئيس في رولان غاروس عن مشاعره عندما أطلقوا صيحات الاستهجان والسخرية من الكواليس. وتحرك الأمن في بطولة فرنسا المفتوحة على الفور من أجل إخراج المرأة من الملعب مع انسحاب اللاعبين إلى غرفة تغيير الملابس.

وصُدم تيم هينمان بما رآه في ملعب فرنسا المفتوحة، وشعر أنه سيؤثر على كلا اللاعبين.

وقال هينمان: ”بعض المشاهد مروعة حقًا“. قفزت في الملعب وجلست بجوار الشبكة، ويبدو أنها تعلق على الشبكة، ومن الواضح أن لديها شيئًا مكتوبًا على قميصها. إنها ظروف مروعة للغاية بالنسبة للاعبين. من الواضح أنها واحدة من أكبر المباريات، والآن لديك توقف في منتصف المجموعة الثالثة“.

وأضاف اللاعب البريطاني السابق: ”لقد تم إخراج اللاعبين من الملعب، لكن الأمر لم يكن كما لو أنهم حملوا حقائبهم، وأعتقد أنه تم نقلهم بعيدًا، والأمر متروك للأمن للسيطرة على الأمور، لكن هذا ليس ما تتوقعه.

”لقد شعرنا بصدمة شديدة لرؤية وضع زفيريف واضطراره إلى الانسحاب من هذه المباراة الكبيرة مع إصابة مروعة، والآن نبدأ المباراة الثانية ونحن في منتصف المجموعة الثالثة، وكل هذا مقلق للغاية بالنسبة للجميع“.

وعدل النرويجي رود المصنف الثامن تأخره بمجموعة إلى انتصار على الكرواتي شيليتش بنتيجة 3-6 و6-4 و6-2 و6-2 ليضرب موعدًا في نهائي رولان غاروس مع الإسباني رفائيل نادال الحاصل على لقب فرنسا المفتوحة للتنس 13 مرة.