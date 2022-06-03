الإصابة تُجبر ألكسندر زفيريف على الانسحاب أمام نادال في نصف نهائي رولان غاروس

انسحب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث من مباراة الدور قبل النهائي لفرنسا المفتوحة للتنس ”رولان غاروس“ أمام رفائيل نادال الحاصل على 13 لقبًا في رولان جاروس بعد إصابته في الكاحل الأيمن، اليوم الجمعة.

وأُصيب زفيريف بالتواء في الكاحل أثناء محاولة مطاردة ضربة من نادال في الشوط 12 من المجموعة الثانية وصرخ من الألم قبل أن يتم نقله على كرسي متحرك إلى خارج ملعب فيليب شاترييه.

وبعد عدة دقائق خارج الملعب عاد اللاعب الألماني على عكازات وقرر الانسحاب.

وأوقفت المواجهة عندما كانت النتيجة تُشير إلى تقدّم الإسباني 7-6 (10-8) و6-6، حين انتهت المباراة قبل الأوان.

ويواجه نادال المتأهل من مباراة النرويجي كاسبر رود، والكرواتي مارين تشيليتش، التي تُلعب لاحقًا.

وتسبب اللاعب الألماني في مشاكل كثيرة لنادال الحاصل على 13 لقبا في رولان جاروس قبل أن يسقط على الأرض ويصرخ من الألم بعدما أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن أثناء محاولة مطاردة ضربة من نادال في النقطة الأخيرة من الشوط 12 في المجموعة الثانية. ونقل على كرسي متحرك إلى خارج ملعب فيليب شاترييه.

وبعد عدة دقائق خارج الملعب عاد اللاعب الألماني على عكازات وقرر الانسحاب.

وسيلتقي نادال، الذي أكمل 36 عاما اليوم الجمعة ويطارد لقبه 22 في البطولات الأربع الكبرى ليمدد رقمه القياسي، مع الكرواتي مارين شيليتش أو النرويجي كاسبر رود في النهائي يوم الأحد.

الماتادور الإسباني رافاييل نادال يتأهل للنهائي الثلاثين له في الجراند سلام وال14 في رولان غاروس بعد انسحاب منافسه ساشا زفيريف بسبب إلتواء في الكاحل حيث كانت تشير النتيجة إلى تقدم نادال 6-7 6-6.#رولان_غاروس #نادال_زفيريف #RolandGarros pic.twitter.com/fIMtSZjZqO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 3, 2022

وقال نادال ”أنا حزين جدا من أجله. قدم بطولة رائعة. إنه منافس جيد جدا في بطولات المحترفين. أعلم أنه كان يتوق بشدة للفوز ببطولة كبرى.

”كانت مباراة قوية جدا. لعبنا أكثر من ثلاث ساعات ولم نصل إلى نهاية المجموعة الثانية. الصعود لنهائي رولان جاروس أمر رائع دائما لكني حزين لأن الأمور تحققت بهذا الشكل. مشاهدته يبكي لحظة صعبة جدا“.