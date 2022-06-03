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رياضة

موريسمو تعتذر عن تصريحات قالت فيها إن مباريات الرجال أكثر جاذبية من منافسات تنس السيدات
تاريخ النشر: 03 يونيو 2022 8:13 GMT
تاريخ التحديث: 03 يونيو 2022 8:25 GMT

موريسمو تعتذر عن تصريحات قالت فيها إن مباريات الرجال أكثر جاذبية من منافسات تنس السيدات

اعتذرت أميلي موريسمو مديرة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس عن قولها إن تنس السيدات أقل جاذبية من تنس الرجال، قائلة إن تصريحاتها أخرجت عن سياقها. وجاءت تصريحات

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المصدر: رويترز

اعتذرت أميلي موريسمو مديرة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس عن قولها إن تنس السيدات أقل جاذبية من تنس الرجال، قائلة إن تصريحاتها أخرجت عن سياقها.

وجاءت تصريحات موريسمو بعد طرح تساؤلات حول جدول مباريات البطولة الكبرى التي تقام على الأراضي الرملية في ملاعب رولان جاروس في العاصمة الفرنسية.

وتقام مباراة ليلية واحدة ضمن برنامج مباريات البطولة كل يوم في الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) من أول يوم اثنين في البطولة حتى دور الثمانية. وكانت تسع من 10 مباريات مقررة في هذا التوقيت مباريات رجال، مما أثار المزيد من الأسئلة حول كيفية إنهاء اللاعبات للمباريات مبكرا ضمن البطولات الكبرى.

وردا على التساؤلات حول برنامج المباريات قالت موريسمو إن مباريات الرجال أكثر إثارة.

وقالت موريسمو في تصريحات نقلتها عنها قناة التنس الليلة الماضية: ”أولا وقبل كل شيء أخرجت تصريحاتي عن سياقها العام.. أخرجت عن السياق.. وأود الاعتذار للاعبات اللائي شعرن بالغضب بسبب تصريحاتي“.

وأضافت اللاعبة السابقة الفائزة بلقبين كبيرين: ”ومرة أخرى فإن كل من عرفني وعرف مسيرتي يعلم أنني مدافعة قوية عن المساواة (بين الجنسين) وعن تنس السيدات وعن النساء بصفة عامة“.

وأشارت موريسمو إلى أن البطولة ستعيد النظر في جدول المباريات، خاصة الليلية منها في العام المقبل.

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