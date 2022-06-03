NBA.. بوسطن سيلتيكس يعدل تأخره ويهزم غولدن ستيت في أولى مباريات نهائي دوري السلة الأمريكي

عدل بوسطن سيلتكس تأخره بشكل رائع في الربع الرابع ليتغلب على غولدن ستيت وريورز 120/108، في المباراة الأولى ضمن نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الخميس في سان فرانسيسكو.

في أول ظهور له في النهائي، لعب المخضرم آل هورفورد دورا كبيرا مع بوسطن سيلتكس، حيث سجل 26 نقطة بما في ذلك تسجيله من كافة تصويباته الأربع في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

NBA.. بوسطن سيلتيكس يقهر ميامي هيت ويبلغ نهائي دوري السلة الأمريكي https://t.co/GdfmPE6RfM pic.twitter.com/tHmcymFiSC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2022

وسجل لاعبو بوسطن سيلتكس مجتمعين 21 رمية ثلاثية، واستطاع خمسة منهم تسجيل أكثر من تسع نقاط لكل منهم.

وقال إيمي أودوكا مدرب بوسطن سيلتكس للصحفيين: ”هذا هو المستوى الذي ظهرنا به طوال العام.. نحن مجموعة صعبة المنال.. لا تقهر وتتسم بالصلابة“.

وافتتح ستيفن كري لاعب وريورز المباراة بطريقة مثيرة وسجل 21 نقطة في الربع الأول ليدفع جماهير فريقه للاحتفال.

كما استطاع وريورز تحويل تأخره بنقطتين في نهاية النصف الأول إلى تقدم 92/80 مع بداية الربع الرابع، وبدا أنه سيشق طريقه نحو الفوز أمام مشجعيه الذين اكتسوا باللونين الذهبي والأزرق الخاص بقميص الفريق في ملعب تشيس سنتر.

لكن بوسطن سيلتكس نجح في العودة في آخر 12 دقيقة من عمر اللقاء، ليتفوق على وريورز بواقع 40 نقطة مقابل 16 في تلك المدة الزمنية، ليضيع على وريورز مزية اللعب على أرضه.

وربما يكون أفضل ما حصل عليه بوسطن سيلتكس هو تمكنه من الفوز على الرغم من تسجيل جيسون تاتوم 12 نقطة فقط من خلال 17 تصويبة.

وقال أودوكا: ”لا نتوقع أن يمر جيسون تاتوم بمباراة صعبة مثل تلك الثانية على صعيد التصويبات“.

وأضاف: ”لا أعرف ما إذا كنت ستُرجع ذلك إلى التوتر، أو الأداء الدفاعي الذي كانوا (لاعبو وريورز) يمارسونه عليه.. لكن ما حدث يظهر ما نحن عليه وأننا فريق متكامل“.

وستقام المباراة الثانية ضمن السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بعد غد الأحد في سان فرانسيسكو.