جوف تسحق تريفيزان وتضرب موعدا مع إيجا شيانتيك في نهائي رولان غاروس

سحقت الأمريكية الواعدة كوكو جوف منافستها الإيطالية مارتينا تريفيزان 6/3 و6/1، اليوم الخميس، لتصبح أصغر لاعبة سنا تبلغ نهائي فرنسا المفتوحة للتنس في 21 عاما، وتضرب موعدا مع إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا.

وستتقابل اللاعبة البالغ عمرها 18 عاما، والتي كانت قد بلغت الدور قبل النهائي لأول مرة في مسيرتها في بطولة كبرى، مع البولندية شيانتيك التي تأهلت للنهائي المقرر يوم السبت بالفوز 6/2 و6/1 على الروسية داريا كاساتكينا، لتمدد سجل انتصاراتها المتتالية إلى 34 مباراة.

وقالت جوف في مقابلة في الملعب: ”الكلمات تعجز عن وصف مشاعري. بصراحة، لم أكن متوترة قبل مباراة اليوم وهي مفاجأة بالنسبة لي“.

وأضافت ”أشعر عادة بالتوتر صباحا. أذهب في نزهة على الأقدام لتصفية ذهني“.

واحتاجت جوف، التي لم تخسر أي مجموعة حتى الآن في البطولة وهي أصغر لاعبة سنا تبلغ النهائي في أي بطولة كبرى منذ 18 عاما، لبعض الوقت للعثور على إيقاعها، وتبادلت كسر الإرسال مرتين مبكرتين مع تريفيزان.

وبعد أن وجدت طريقة لتحييد ضربات منافستها الأمامية القوية، حسمت جوف المجموعة الأولى لصالحها بعد الفوز في آخر ثلاثة أشواط.

وأضافت جوف: ”كان علي أن أتحلى أكثر بالصبر“.

وتابعت ”كوني أمريكية، فقد نشأت وأنا ألعب بهذه الطريقة وأضرب بقوة وكان علي أن أذكر نفسي بأنها ليست المنافسة التي يجب أن ألعب بأسلوب هجومي أمامها“.

وأتمت ”قابلتها قبل عامين، وخسرت أمامها وأدرك مدى صعوبة اللعب ضدها“.

وطلبت تريفيزان البالغ عمرها 28 عاما، والتي كانت تسعى لأن تصبح أقل المتأهلات للنهائي تصنيفا في تاريخ البطولة، وقتا للعلاج من مشكلة في ربلة الساق اليمنى.

لكن الأمور ازدادت سوءا، حيث ارتكبت 35 خطأ سهلا بحلول منتصف المجموعة الثانية.

وكسرت جوف المصنفة 23 عالميا إرسال منافستها مجددا في شوط استغرق 14 دقيقة، لتتقدم 3/1، ولم تنظر بعدها إلى الوراء لتحقق أكبر انتصار في مسيرتها من أول نقطة لحسم المباراة.