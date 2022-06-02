موعد مباراة نادال وزفيريف في نصف نهائي رولان غاروس

سيلعب الإسباني رافائيل نادال، المصنف الخامس عالميا، مع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث، في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، رولان غاروس.

ومن المقرر أن تقام هذه المواجهة غدا الجمعة الساعة 15:45 بتوقيت مكة المكرمة.

والفائز من مواجهة نادال وزفيريف سيلاقي في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الكرواتي مارين شيليتش والنرويجي كاسبر رود.

وفاز نادال ببطولة فرنسا المفتوحة 13 مرة وهو أكثر لاعب تتويجا بالمسابقة، وقد أطاح بالصربي نوفاك جوكوفيتش في ربع النهائي، يوم الثلاثاء.

وقال ألكسندر زفيريف، إنه يتوقع منافسة صعبة أمام نادال، عندما يلتقيان في نصف نهائي رولان غاروس، وقال زفيريف: ”لن تكون المنافسة أكثر سهولة“.

ولم يسبق لزفيريف التتويج في أي من بطولات ”جراند سلام“ الأربع الكبرى، لكن العرض القوي الذي قدمه أمام المتألق ألكاراز، أبهر خبراء التنس.

وقال زفيريف عقب مباراة الأربعاء أمام كارلوس ألكاراز: ”كنت أعرف أنه يتحتم علي اللعب بأفضل مستوياتي منذ البداية.. قلت له عند الشبكة إنه سيتوج بهذه البطولة عدة مرات“.

وأضاف: ”لذلك أتمنى أن أفوز بالبطولة قبل أن يبدأ في هزيمتنا جميعا، وحينها لن تكون لدينا فرصة على الإطلاق“.