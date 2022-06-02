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رياضة

بمباراة مع مرتضى منصور.. الزمالك يعلن تجديد عقد أنس أسامة (فيديو)
تاريخ النشر: 02 يونيو 2022 12:57 GMT
تاريخ التحديث: 02 يونيو 2022 14:00 GMT

بمباراة مع مرتضى منصور.. الزمالك يعلن تجديد عقد أنس أسامة (فيديو)

حسم نادي الزمالك مصير لاعبه أنس أسامة، نجم الفريق الأول لكرة السلة، وأعلن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين. ونشر نادي الزمالك فيديو للاعب وهو يوقع

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

حسم نادي الزمالك مصير لاعبه أنس أسامة، نجم الفريق الأول لكرة السلة، وأعلن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين.

ونشر نادي الزمالك فيديو للاعب وهو يوقع خلال الجلسة التي جمعته مع مرتضى منصور رئيس النادي، بحضور أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات بنادي الزمالك، وأحمد عادل عبدالفتاح رئيس جهاز كرة السلة بالنادي.

وظهر اللاعب في فيديو رفقة مرتضى وهو يلعب تنس طاولة مع رئيس النادي قبل التوقيع.

وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي: ”الزمالك يجدد عقد أنس أسامة أفضل لاعب سلة في مصر“.

ووجه مرتضى منصور الشكر لأنس أسامة بعد إظهار حبه وانتمائه للنادي بالتجديد والبقاء مع الفريق قائلا: ”إنه أحد اللاعبين المميزين في كرة السلة المصرية والأفريقية.. أنس من اللاعبين المهمين في نادي الزمالك، وأتمنى لك التوفيق“.

وقال مرتضى منصور عقب التوقيع: ”سنتم صفقة جديدة ووصلت عقودها بالفعل“.

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