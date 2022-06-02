ما المرض النادر الذي يعاني منه رافائيل نادال؟

سلطت صحيفة ”ماركا“ الضوء على الإسباني رافائيل نادال نجم التنس العالمي والمتوج بأكبر عدد من ألقاب البطولات الكبرى، ومعاناته من المرض والتي قد تجعله ينهي مشواره ويعتزل قريبا.

وحسب الصحيفة فأسطورة التنس العالمي أظهر أنه مصنوع من مادة تقاوم وتعود دائما أقوى من ذي قبل، وخاض معارك ملحمية قدمها ابن جزيرة مايوركا لعشاقه ومنتقديه على حد سواء في رياضة التنس.

ومنذ كان عمره 19 سنة في 2005 تم تشخيص إصابته بمرض نادر متلازمة مولر فايس “ syndrome de Müller-Weiss “ وما زال يعاني منها حتى الآن.

وتضرب هذه المتلازمة والمرض النادر القدمين وتسبب ألما كبيرا كما يمكن أن تسبب ألما في المفاصل طويل الأمد وغالبا لا تسمح بممارسة الرياضة بمستوى عال.

وغالبا ما يضرب هذا المرض النساء ما بين 40 و60 سنة لكن حالة رافائيل نادال تؤكد أن الرجال بإمكانهم المعاناة منها.

وقاوم رافائيل نادال طيلة 12 سنة منافسيه ومتلازمة مولر فايس في الوقت ذاته، وكان يهزم الإثنين في العديد من الأوقات.

وحسب صحيفة ”ماركا“ فالتشخيص معقد بالنسبة للأطباء ولا يمكن إبلاغ المريض سوى في حالة متقدمة وقد يظهر في سن مبكرة ومع ذلك حتى سن الرشد تظهر أعراضه.

المرضى يعانون من آلام شديدة في الجزء الخلفي من كلتا القدمين، غير متكافئة ، مع وقت تطور طويل؛ ما قد يجعل الحركة صعبة للغاية و الأعراض الثانوية الأخرى هي ألم الركبة، وداء مفصل الركبة (التهاب مفاصل الركبة) حسب عيادة في ملقة اتصلت بها الصحيفة .

ويبقى الآن أن نرى إلى متى سيتمكن رافائيل نادال من الصمود. في هذه السن (سيبلغ من العمر 36 عامًا قريبًا)، يجب أن يأخذ قسطًا من الراحة بمجرد أن يكون الألم شديدًا. وبقية الوقت يجب أن يعتمد على مضادات الالتهاب أو حقن الكورتيزون لتحمل الألم.

بعد انتصاره على نوفاك ديوكوفيتش، تحدث أيضًا في موضوع احتمال الاعتزال بسبب هذه المتلازمة. قال ”أنا واضح جدا بشأن ذلك“. أنا كبير في السن بما يكفي لعدم إخفاء الأشياء. لا أعرف ما يمكن أن يحدث بعد هنا، لدي ما لدي في قدمي.

وأضاف ”إذا لم نتمكن من إيجاد حل، فسيصبح الأمر صعبا جدا بالنسبة لي. أنا أستمتع فقط بكل يوم تتاح لي فيه فرصة التواجد هناك، دون التفكير كثيرا فيما قد يحدث في المستقبل. بالطبع سأواصل الكفاح من أجل إيجاد حل، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا حل“.

وواصل ”لم تكن ثلاثة الأشهر ونصف الشهر الماضية سهلة بالنسبة لي، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله. في روما (خرجت من دور الـ16 في منتصف مايو مع آلام شديدة في القدم ، لم يكن لدي طبيبي. مع الطبيب هنا، يمكنك القيام بأشياء تساعد. هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، لكني أفعل كل ما بوسعي لمحاولة لعب هذه البطولة في أفضل الظروف الممكنة. بصراحة لا أعرف ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك ”.