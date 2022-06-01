مديرة رولان غاروس: مباريات الرجال أكثر جاذبية من منافسات تنس السيدات

قالت أميلي موريسمو مديرة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ”رولان غاروس“، اليوم الأربعاء، إن رياضة تنس السيدات ليست جذابة مثل تنس الرجال في الوقت الحالي، وذلك بعد طرح تساؤلات حول جدول مباريات البطولة التي تقام على الملاعب الرملية ضمن البطولات الأربع الكبرى.

وتقام مباراة ليلية واحدة ضمن برنامج مباريات البطولة كل يوم، الساعة 2100 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش)، من أول يوم اثنين في البطولة حتى دور الثمانية، وهو ما يحتمل معه ترك المشجعين دون وسائل مواصلات عامة للعودة إلى منازلهم في حالة امتداد أي مباراة لوقت متأخر.

وحدث ذلك، أمس الثلاثاء، عندما انتهت مواجهة ملحمية بين رفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش في دور الثمانية حوالي الساعة 1.15 صباحًا، فقد غادرت مجموعة من المشجعين ملعب فيليب شاترييه بالفعل قبل نهاية المباراة للحاق بالقطار الأخير في شبكة المترو.

وكانت المباراة هي التاسعة للرجال من أصل 10 كانت مقررة ضمن الحصة الليلية، مما أثار المزيد من الأسئلة حول كيفية إنهاء اللاعبات للمباريات مبكرًا ضمن البطولات الكبرى.

ماذا قال نادال بعد فوزه على ديوكوفيتش في مباراة ملحمية بـ"رولان غاروس"؟ https://t.co/SAgdmQjGya pic.twitter.com/uBfWSnIMiC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 1, 2022

وفي فرنسا، تمتلك أمازون حق البث الحصري لتلك المباريات من خلال منصة برايم فيديو الخاصة بها في صفقة قدرت قيمتها بنحو 15 مليون يورو (16.07 مليون دولار)، بينما قيل إن محطة ”فرانس تيليفيجن“ العامة قد دفعت 10 ملايين.

وقالت موريسمو الفائزة في السابق بلقبين ضمن البطولات الأربع الكبرى: ”في هذا العصر الذي نحن فيه الآن.. وبصفتي امرأة، ولاعبة سابقة، لا أشعر بأي ضغينة أو ظلم عندما يقال إنك (كلاعب في فئة الرجال) تتمتع الآن بمزيد من الجاذبية… هل يمكنك قول ذلك؟ جاذبية؟ صحيح… فهذا هو السائد في مباريات الرجال“.

وقالت إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميًا، والتي لم تخض أي مباراة مسائية، إنها أصيبت بخيبة أمل إزاء تصريحات موريسمو.

وقالت بطلة 2020 للصحفيين ”إنه أمر مخيب للآمال ومثير للدهشة بعض الشيء لأنها كانت أيضًا تلعب ضمن بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

”أعتقد أن تنس السيدات لديه الكثير من المزايا، قد يقول البعض إنه لا يمكن التنبؤ بالمباريات، وأن اللاعبات لا يقدمن مستويات متسقة.

”ولكن وعلى جانب آخر، قد يكون هذا أيضًا أمرًا جذابًا بالفعل وقد يجذب المزيد من الأشخاص، لذا فالأمر يعتمد على وجهات نظر شخصية“.

وطالبت الجهة المشرفة على تنس السيدات، وهي اتحاد لاعبات التنس المحترفات، بإدخال تحسينات على جدول البطولات.

وقالت في بيان أرسلته لرويترز: ”مشجعونا يريدون أن يروا الإثارة والتشويق في تنس السيدات في أكبر البطولات وفي الفترات الزمنية المميزة.

”هناك بالتأكيد مجال للتحسن، وإذا أردنا بناء قيمة حقيقية لمنتجنا ككل، فإن الجدول الزمني المتوازن للمباريات أمر بالغ الأهمية في إرساء هذا المسار“.

في جميع البطولات الأربع الكبرى، تبدأ السيدات عادة يومهن في الملاعب الرئيسة للبطولات في الساعة 11 صباحا – عندما يكون جمهور التلفزيون عند أقل مستوياته ولا يزال معظم المشجعين في طريقهم إلى الملاعب.

وحدث ذلك 18 مرة من أصل 20 في بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام.

وبطولة ويمبلدون هي البطولة الكبرى الوحيدة التي تقام دون مباريات مقررة ليلًا بينما في بطولتي أمريكا المفتوحة وأستراليا، يسمح برنامج مسائي كامل للاعبات بالحصول على نصيبهن من الأضواء.