ماذا قال نادال بعد فوزه على ديوكوفيتش في مباراة ملحمية بـ"رولان غاروس"؟

رغم أن بطولة رولان غاروس الحالية قد تكون الأخيرة له، حول رفائيل نادال تفكيره سريعا إلى مواجهة قبل النهائي بعد دقائق من فوزه على نوفاك ديوكوفيتش في مباراة ملحمية في دور الثمانية، مساء الثلاثاء.

ويسعى نادال الحائز على بطولة فرنسا المفتوحة 13 مرة لتمديد رقمه القياسي إلى 22 لقبا كبيرا. لكن الوقت قد ينفد أمام اللاعب الإسباني الذي يعاني من إصابة مزمنة في قدمه جعلت مشاركته في البطولة الكبرى المقامة على الملاعب الرملية محل شك.

وقال نادال في مؤتمر صحفي عقب فوزه 6-2 و4-6 و6-2 و7-6 على ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا ”لا أدري ما يمكن أن يحدث. أعتقد أنني أخوض هذه البطولة لأننا نقوم بأشياء لنكون مستعدين للمشاركة فيها، لكنني لا أعرف ما الذي سيحدث بعد انتهاء البطولة هنا“.

وأضاف اللاعب البالغ عمره 35 عاما أن وجود طبيبه الشخصي ”للقيام بأشياء للمساعدة“ أكد من قدرته على اللعب في باريس على الرغم من أنه غير متأكد مما سيحدث بعد ذلك.

رافاييل نادال يخطف نقطة الفوز ويحسم المباراة الماراثونية مع نوفاك دجوكوفيتش ليتأهل إلى نصف نهائي #رولان_غاروس 💥💥💥 pic.twitter.com/wLG1u9hSxW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 31, 2022

وتابع ”أعاني من مشاكل في القدم، لذلك إذا لم نتمكن من تحقيق تحسن أو إيجاد حل بسيط فسيصبح الأمر صعبا للغاية بالنسبة لي. هذا كل شيء“.

وحتى ذلك الحين، يركز نادال بالفعل على المواجهة التالية في قبل النهائي أمام الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث.

وقال ”في النهاية كانت ليلة عاطفية للغاية بالنسبة لي. ما زلت ألعب من أجل مثل هذه الليالي. لكنها لا تزال مباراة في دور الثمانية“.

”لذلك منحت نفسي فرصة للعودة للملعب خلال يومين. خوض مباراة أخرى في قبل النهائي هنا في رولان غاروس يعني الكثير لي“.

وأشار نادال إلى أنه في حال خسارته أمام زفيريف فلن يكون ذلك بسبب افتقاره للتركيز.

وأردف ”إذا لم أقدم مباراة جيدة أو خسرت في مباراة قبل النهائي، فلن يكون بسبب عدم التركيز على المباراة، لأن لدي خبرة في التعامل مع مثل هذه المباريات“.