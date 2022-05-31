اشتباك قوي بين بوبي لاشلي وأوموس أثناء توقيع عقد "هيل ان سيل" (فيديو)

شهد عرض راو هذا الأسبوع توقيع عقد النزال بين بوبي لاشلي والثنائي أوموس وMVP في هيل ان سيل، غير أن الأمور لم تسر على ما يرام.

وشهدت عملية توقيع العقد اشتباكا قويا بين الثلاثي انتهى إلى تحطيم طاولة.

ويتبقى أقل من أسبوع على عرض هيل ان سيل الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل الساعة ٣ فجرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.



ومع اقتراب عرض هيل ان سيل زادت الإثارة خلال عرض راو الذي شهد العديد من النزالات والأحداث المثيرة، بخلاف اشتباك بوبي لاشلي وأوموس.

وشهد العرض حربا كلامية انتهت باشتباك بين بيكي لينش وأسكا وبيانكا بلير، كما انتصرت بلينكا بلير على أسكا، كما انتصرت إزيكل وعائلة ميستيريو على كيفن أوينز وألفا أكاديمي.

وارتفعت حدة التوتر في عرض الراو هذا الأسبوع باشتباك رهيب الذي حدث بين كودي رودز وسيث رولينز قبل نزالهما في عرض هيل ان سيل الأسبوع القادم.



من جانبها، انتصرت أليكسا بليس على دودروب.

وتغلب مصطفى علي على تشامبا ليحصل على فرصة المنافسة على لقب الولايات المتحدة، لكن ثيري انتصر على مصطفى علي وحافظ على لقبه.

وانتصرت ريدل وشينسكي ناكامورا على ذا أوسوس بسبب مخالفة القانون، كما تغلبت ليف مورجان على ريا ريبلي.