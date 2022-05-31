صحف رياضية: حرب ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ.. ونادال – ديوكوفيتش أفضل مواجهة على الأرض

شكلت أخبار سوق الانتقالات وإعلان ليفاندوفسكي نهاية مرحلة بايرن ميونخ واقتراب تشاوميني من ريال مدريد، وقمة ربع نهائي بطولة رولان غاروس بين رافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بتصريحات ليونيل ميسي حول تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وطموحات الملاك الجدد لتشيلسي، ومطالبة ليفربول بالاعتذار لسوء معاملة جماهيره في باريس، ولقاء الأرجنتين وإيطاليا على كأس أوروبا أمريكا الجنوبية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على صراع ريال مدريد مع أندية أوروبية على نجم موناكو الشاب الفرنسي تشاوميني وكتبت :“سرعة نهائية من أجل تشاوميني“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات ليونيل ميسي حول فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ لقاء ريال مدريد غيرنا، لم يكن ريال مدريد الأفضل في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا لكنه فاز على الجميع“.

الصحيفة اهتمت بالإسباني رافائيل نادال الذي يواجه ديوكوفيتش وكارلوس ألكاراز الذي يواجه ألكسندر زفيريف في ربع نهائي بطولة رولان غاروس للتنس وكتبت: ”رافائيل نادال وكارلوس ألكارز نريد أن نراكم يوم الجمعة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات البولندي روبرت ليفاندوفسكي حول مستقبله في بايرن ميونخ وكتبت: ”ليفاندوفسكي: مرحلتي في بايرن ميونخ انتهت“.

كما تحدثت عن أنسو فاتي وعودته لمنتخب إسبانيا وكتبت: ”أنسو فاتي يعود لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات ريال مدريد وكتبت: ”تشاوميني قريب من التوقيع لريال مدريد“.

كما اهتمت ببطولة رولان غاروس للتنس وقمة ربع النهائي وكتبت: ”نادال يلعب أمام ديوكوفيتش“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على صراع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع ناديه بايرن ميونخ من أجل الرحيل وكتبت: ”حرب بين ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ“.

الصحيفة تحدثت عن مواجهة رافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش في ربع نهائي بطولة رولان غاروس للتنس وكتبت: ”نادال – ديوكوفيتش: أفضل مواجهة على الأرض“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات ليونيل ميسي حول موسمه مع باريس سان جيرمان وكتبت: ”ميسي: لم أستمتع هذا العام“.

آس

ركزت الصحيفة على اقتراب الفرنسي تشاوميني من ريال مدريد وكتبت: ”تشاوميني وشيك“.

كما تحدثت عن ربع نهائي بطولة رولان غاروس للتنس بين رافائيل نادال وديوكوفيتش وكتبت: ”نادال – ديوكوفيتش: تحت القمر“.

الصحيفة اهتمت بإزالة الجماهير للوحة تيبو كورتوا من أمام ملعب وانا ميتروبوليتانو وكتبت: ”إزالة لوحة تيبو كورتوا من واندا ميتروبوليتانو“.

كما اهتمت بمنتخب إسبانيا وكتبت: ”مداورة في لقاءات دوري الأمم الأوروبية“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على بداية العهد الجديد في تشيلسي تحت إدارة الملاك الجدد وكتبت: ”ملاك تشيلسي الجدد: نريد التوقيع مع نجوم كبار ونريد أن نجعل جماهيرنا فخورين“.

كما اهتمت الصحيفة بفريق ليفربول وأزمة معاملة جماهيره في باريس وكتبت: ”ليفربول يطالب بالاعتذار“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مواجهة الإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش في ربع نهائي بطولة رولان غاروس للتنس وكتبت: ”ليلة العمالقة“.

كما اهتمت الصحيفة بشغب جماهير سانت إيتيان خلال لقاء السد الفاصل للبقاء في دوري الدرجة الأولى وكتبت: ”سانت إيتيان ستدفع الثمن غاليا“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء إيطاليا والأرجنتين على كأس أورو أمريكا الجنوبية وكتبت: ”إيطاليا كأس العالم فقط على الأرجنتين“.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا وكتبت: ”ماروتا: أريد ديبالا“.

كما اهتمت بصعود مونزا ورئيسه بيرلسكوني لدوري الدرجة الأولى الإيطالي.