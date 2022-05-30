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رياضة

موعد مباراة نادال وديوكوفيتش في رولان غاروس والقنوات الناقلة
تاريخ النشر: 30 مايو 2022 13:10 GMT
تاريخ التحديث: 30 مايو 2022 14:30 GMT

موعد مباراة نادال وديوكوفيتش في رولان غاروس والقنوات الناقلة

كان آخر ظهور للنجم الإسباني نادال في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين ريال مدريد وليفربول في فرنسا.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ينتظر عشاق عالم التنس مواجهة نارية في بطولة فرنسا المفتوحة، غدا الثلاثاء، بين الإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وتأهل نادال إلى الدور ربع النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، عقب الفوز على الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم، ليواجه ديوكوفيتش الذي فاز على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان.

وستقام المباراة بين نادال ونوفاك ديوكوفيتش، غدا الثلاثاء، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN Sport HD5.

وفاز نادال ببطولة فرنسا المفتوحة 4 مرات متتالية، قبل أن يخسر أمام ديوكوفيتش، المتوج باللقب لاحقا، في الدور قبل النهائي من العام الماضي.

وكانت هذه هي الخسارة الثالثة لنادال في البطولة الكبرى المقامة على الملاعب الرملية منذ ظهوره الأول في 2005.

وكان آخر ظهور للنجم الإسباني نادال في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين ريال مدريد وليفربول في فرنسا.

وتحدث نادال إلى صحيفة ”ماركا“ عن نهائي دوري الأبطال، قائلا: ”لقد كان واحدًا من أكثر الألقاب التي لا تصدق“.

وتابع: ”كانت مباراة خاصة؛ بسبب طريقة الفوز، وبها لحظات صعبة كثيرة، خاصة تصديات كورتوا“.

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