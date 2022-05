NBA.. بوسطن سيلتيكس يقهر ميامي هيت ويبلغ نهائي دوري السلة الأمريكي

سجل جيسون تيتوم 26 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة ليساعد بوسطن سيلتيكس في الفوز 100-96 على ميامي هيت في المواجهة السابعة بنهائي القسم الشرقي والتأهل لنهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الاثنين.

وأضاف ماركوس سمارت 24 نقطة مع الاستحواذ على تسع كرات مرتدة كما أحرز جايلن براون 24 نقطة لسيلتيكس الذي بلغ نهائي الدوري لأول مرة منذ 2010.

واختير تيتوم أفضل لاعب في نهائي الشرق.

وسجل جيمي باتلر 35 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة ليتصدر المسجلين من هيت، فيما أضاف بام أديبايو 25 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة.

وأهدر باتلر رمية ثلاثية قبل 16.6 ثانية من النهاية كان من الممكن أن تمنح التقدم لهيت.

وسيلتقي سيلتيكس مع غولدن ستيت وريورز في نهائي الدوري، وتقام المباراة الأولى بينهما في سان فرانسيسكو، يوم الخميس.

وتخلص بوسطن من سلسلة إخفاقاته في خمس فرص متتالية للوصول لنهائي الدوري.

وبعد تأخر هيت بفارق 17 نقطة في الربع الثاني نجح في تقليص الفجوة ليتأخر بنتيجة 82-79 في الربع الرابع.

لكن بوسطن أعاد توسيع الفارق إلى 11 نقطة قبل ست دقائق و36 ثانية من النهاية.

The @celtics raise the Bob Cousy Trophy as the 2022 Eastern Conference Champions! pic.twitter.com/7NAWkQrLJK

— NBA (@NBA) May 30, 2022