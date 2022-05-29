رولان غاروس.. نادال يهزم أوجيه-ألياسيم ويضرب موعدًا مع ديوكوفيتش

تجاوز رفائيل نادال بداية متواضعة ومقاومة شرسة من الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم المصنف التاسع ليفوز عليه في مباراة مثيرة بنتيجة 3-6 و6-3 و6-2 و3-6 و6-3، اليوم الأحد، ويصعد لمواجهة نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا في دور الثمانية لبطولة ”رولان غاروس“.

وهذه هي المرة الثالثة في 112 مباراة التي يحتاج فيها نادال لخوض 5 مجموعات في ملاعب رولان جاروس، وحسم المواجهة في 4 ساعات و21 دقيقة، وسط تشجيع جنوني من الجماهير.

LEGENDARY@RafaelNadal reaches a 16th final eight in Paris passing a titanic battle with Auger-Aliassime 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3#RolandGarros pic.twitter.com/TIxTUM8xYL — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2022

ويأمل نادال في استعادة عافيته سريعًا قبل خوض المواجهة الصعبة التالية والتي ستكون رقم 59 أمام ديوكوفيتش حامل اللقب.

وتُوج اللاعب الإسباني، الذي بلغ من العمر 36 عامًا، يوم الجمعة، بلقب فرنسا المفتوحة 13 مرة لكنه خسر في قبل نهائي، العام الماضي، أمام ديوكوفيتش.

وكان ديوكوفيتش فاز على دييجو شوارتزمان قبل بداية مباراة غريمه، ولم يخسر اللاعب الصربي أي مجموعة في 4 مباريات حتى الآن.

وقال نادال عن ديوكوفيتش: ”بالتأكيد نعرف بعضنا البعض جيدًا ولدينا تاريخ طويل، وسأركز وأحاول تقديم أفضل ما لدي، ولا أعلم ماذا سيحدث، لكنني سأقاتل حتى النهاية“.