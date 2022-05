رولان غاروس.. نادال يهزم أوجيه-ألياسيم ويضرب موعدًا مع ديوكوفيتش

تجاوز رفائيل نادال بداية متواضعة ومقاومة شرسة من الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم المصنف التاسع ليفوز عليه في مباراة مثيرة بنتيجة 3-6 و6-3 و6-2 و3-6 و6-3، اليوم الأحد، ويصعد لمواجهة نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا في دور الثمانية لبطولة ”رولان غاروس“.

وهذه هي المرة الثالثة في 112 مباراة التي يحتاج فيها نادال لخوض 5 مجموعات في ملاعب رولان جاروس، وحسم المواجهة في 4 ساعات و21 دقيقة، وسط تشجيع جنوني من الجماهير.

LEGENDARY@RafaelNadal reaches a 16th final eight in Paris passing a titanic battle with Auger-Aliassime 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3#RolandGarros pic.twitter.com/TIxTUM8xYL

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2022