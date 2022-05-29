ديوكوفيتش يتجاوز شوارتزمان وينتظر نادال في ربع نهائي رولان غاروس

أظهر نوفاك ديوكوفيتش لمحات من أفضل مستوياته وفاز 6/1 و6/3 و6/3 على دييغو شوارتزمان، ليتأهل إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، حيث من المرجح أن يصطدم بالعملاق رافائيل نادال الفائز باللقب 13 مرة.

وظهر المصنف الأول عالميا بشكل أفضل كثيرا من الأرجنتيني شوارتزمان الذي لم يهدد منافسه الصربي تقريبا رغم التقدم بنتيجة 3/0 في بداية المجموعة الثانية.

ميدفيديف يهزم لاسلو ديري ويبلغ الدور الثالث في رولان غاروس https://t.co/HVkILvg2Y1 pic.twitter.com/0csjk4Cjfb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

وبدءا من هذه اللحظة، أصبحت المباراة في اتجاه واحد وفاز ديوكوفيتش في 12 من 15 شوطا في ملعب سوزان لينجلن.

وقال ديوكوفيتش عن شوارتزمان، الذي بلغ قبل نهائي رولان غاروس في 2020: ”أحترمه كثيرا. إنه شخص لطيف داخل الملعب وخارجه، وهو متخصص في اللعب على الأراضي الرملية“.

وأضاف: ”شعرت أن مستواي في ضربات الإرسال كان جيدا في اللحظات المناسبة“.

وخرجت المباراة بشكل مختلف تماما عن مواجهتهما في رولان جاروس في 2017، عندما انتفض ديوكوفيتش بعد التأخر بمجموعتين وتأهل إلى الدور الرابع.

وسيلعب نادال مع الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم في الدور الرابع، اليوم الأحد.