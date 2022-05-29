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رياضة

ديوكوفيتش يتجاوز شوارتزمان وينتظر نادال في ربع نهائي رولان غاروس
تاريخ النشر: 29 مايو 2022 14:32 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2022 15:05 GMT

ديوكوفيتش يتجاوز شوارتزمان وينتظر نادال في ربع نهائي رولان غاروس

نادال سيلعب مع الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم في الدور الرابع، اليوم الأحد.

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المصدر: رويترز

أظهر نوفاك ديوكوفيتش لمحات من أفضل مستوياته وفاز 6/1 و6/3 و6/3 على دييغو شوارتزمان، ليتأهل إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، حيث من المرجح أن يصطدم بالعملاق رافائيل نادال الفائز باللقب 13 مرة.

وظهر المصنف الأول عالميا بشكل أفضل كثيرا من الأرجنتيني شوارتزمان الذي لم يهدد منافسه الصربي تقريبا رغم التقدم بنتيجة 3/0 في بداية المجموعة الثانية.

وبدءا من هذه اللحظة، أصبحت المباراة في اتجاه واحد وفاز ديوكوفيتش في 12 من 15 شوطا في ملعب سوزان لينجلن.

وقال ديوكوفيتش عن شوارتزمان، الذي بلغ قبل نهائي رولان غاروس في 2020: ”أحترمه كثيرا. إنه شخص لطيف داخل الملعب وخارجه، وهو متخصص في اللعب على الأراضي الرملية“.

وأضاف: ”شعرت أن مستواي في ضربات الإرسال كان جيدا في اللحظات المناسبة“.

وخرجت المباراة بشكل مختلف تماما عن مواجهتهما في رولان جاروس في 2017، عندما انتفض ديوكوفيتش بعد التأخر بمجموعتين وتأهل إلى الدور الرابع.

وسيلعب نادال مع الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم في الدور الرابع، اليوم الأحد.

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