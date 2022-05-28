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رياضة

NBA.. جيمي باتلر يقود ميامي هيت للتعادل مع بوسطن سيلتيكس في نهائي القسم الشرقي بدوري السلة الأمريكي
تاريخ النشر: 28 مايو 2022 6:33 GMT
تاريخ التحديث: 28 مايو 2022 7:15 GMT

NBA.. جيمي باتلر يقود ميامي هيت للتعادل مع بوسطن سيلتيكس في نهائي القسم الشرقي بدوري السلة الأمريكي

سجل جيمي باتلر أعلى حصيلة نقاط له في مباراة بالأدوار الإقصائية برصيد 47 نقطة وساهم بتسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة وأربع استحواذات على الكرة ليقود ميامي هيت

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المصدر: رويترز

سجل جيمي باتلر أعلى حصيلة نقاط له في مباراة بالأدوار الإقصائية برصيد 47 نقطة وساهم بتسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة وأربع استحواذات على الكرة ليقود ميامي هيت للفوز 111/103 على بوسطن سيلتيكس ليتعادل الفريقان 3/3 في نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

سجل باتلر 27 نقطة فقط خلال المباريات الثلاث السابقة قبل أن يتألق خلال المباراة السادسة التي كان لا بد لفريقه من الفوز بها، وسجل باتلر من كافة رمياته الحرة خلال اللقاء وعددها 11 ليصل إلى رقم 40 نقطة للمرة الثانية في هذه السلسلة والرابعة في الأدوار الإقصائية.

وسجل كايل لوري 18 نقطة وأرسل 10 تمريرات حاسمة لصالح هيت قبل أن يخرح من الملعب، وسجل ماكس ستروس 13 نقطة وأضاف بي.جيه تاكر 11 نقطة.

وسجل جيسون تاتوم 30 نقطة واستحوذ على تسع متابعات فيما سجل ديريك وايت 22 نقطة وأضاف جايلن براون 20 نقطة لبوسطن، وسجل ماركوس سمارت 14 نقطة وروبرت وليامز 12 نقطة لسيلتكس.

وستقام المباراة السابعة غدا الأحد في ميامي.

ودفع باتلر فريقه ميامي للتقدم 102/99 مع بقاء دقيقتين وست ثوان على النهاية وسجل تاكر ثلاث من بين أربع رميات حرة خلال فترة 20 ثانية ليوسع الفارق إلى ست نقاط مع بقاء دقيقة و25 ثانية.

وسجل باتلر قبل 43.9 ثانية ليحسم هيت المباراة.

وغاب تايلر هيرو لاعب ميامي عن مباراته الثالثة على التوالي بسبب إصابة في أعلى الفخذ.

وسجل هيت 46.2% من رمياته أثناء اللعب بما في ذلك 15 من بين 35 رمية ثلاثية.

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