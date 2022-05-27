كيريوس يرفض مواجهة مواطنه توميتش مقابل مليون دولار لتسوية الخلافات المستمرة

رفض لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس خوض مباراة مقابل مليون دولار في مواجهة مواطنه برنارد توميتش الذي أطلق هذا التحدي بهدف تسوية الخلافات المستمرة بين اللاعبين على أرض الملعب.

وتبادل اللاعبان الإهانات عبر ”إنستغرام“ خلال الأسبوع الحالي ووصف كيريوس مواطنه توميتش بأنه أكبر رياضي مكروه على مستوى أستراليا بينما ادعى كل منهما بأنه الرياضي الأفضل.

ميدفيديف يهزم لاسلو ديري ويبلغ الدور الثالث في رولان غاروس https://t.co/HVkILvg2Y1 pic.twitter.com/0csjk4Cjfb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

وكان توميتش فاز في المواجهة الرسمية الوحيدة التي جمعت بين اللاعبين حتى الآن وكانت في بطولة كويونغ في 2019 وعاد ليطرح هذا التحدي بالمواجهة على أرض الملعب مقابل مليون دولار يدفعها الخاسر للفائز.

ونقلت صحيفة ”سيدني مورنينغ هيرالد“ عن توميتش قوله: ”في النهاية الكلام رخيص.. أنا مستعد لجعل النتيجة 2-صفر وقتما تشاء. جهز المال“.

وأضاف: ”واترك الجمهور يقرر من هو الأفضل. سأفوز عليك في أي مكان. أي مكان. عدا ذلك عليك أن تغلق فمك وتعود للعب الزوجي“.

وعرض توميتش أيضا مواجهة كيريوس ”حتى على الملاعب العشبية وقتما تشاء“.

وأضاف توميتش: ”دعنا نسوي هذا الأمر في حلبة الملاكمة. ضع القفازات. سأتفوق عليك في هذا أيضا. دعنا نرى من هو الأفضل وننتهي من ذلك“.

ولم يستبعد كيريوس مباراة في الملاكمة يوما ما لكن المصنف 76 عالميا رد على توميتش الذي يحتل المركز 418 عالميا قائلا إن على الأخير أن يشق طريقه أولا إلى مقدمة قائمة التصنيف الدولية حتى يكون أهلا لمواجهته في الملعب.