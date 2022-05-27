تايمز: ويمبلدون تتخلى عن لقبي الآنسات والسيدات إسوة بالرجال

قالت صحيفة ”تايمز“ إن بطولة ويمبلدون للتنس ستخذف لقبي ”آنسة“ و“سيدة“ قبل أسماء اللاعبات من سجلات الفائزات إسوة بسجلات الرجال في محاولة لتحديث البطولة.

وعادة ما استخدم نادي عموم إنجلترا منظم البطولة هذين اللقبين قبل أسماء اللاعبات الفائزات بألقاب البطولة بينما لم يستخدم أي القب مماثلة بالنسبة للرجال.

اتحاد المحترفين للتنس: تجريد ويمبلدون من نقاط التصنيف بسبب حظر مشاركة لاعبي روسيا https://t.co/r9L08Kjnfp pic.twitter.com/YOC2IecA3u — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

وتنطلق ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي في ملاعب نادي عموم إنجلترا العشبية في 27 يونيو حزيران المقبل.

وعقب منعها لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا حرمت ويمبلدون من نقاط التصنيف التي تمنحها للاعبين واللاعبات.