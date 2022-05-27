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رياضة

تايمز: ويمبلدون تتخلى عن لقبي الآنسات والسيدات إسوة بالرجال
تاريخ النشر: 27 مايو 2022 9:41 GMT
تاريخ التحديث: 27 مايو 2022 9:55 GMT

تايمز: ويمبلدون تتخلى عن لقبي الآنسات والسيدات إسوة بالرجال

قالت صحيفة "تايمز" إن بطولة ويمبلدون للتنس ستخذف لقبي "آنسة" و"سيدة" قبل أسماء اللاعبات من سجلات الفائزات إسوة بسجلات الرجال في محاولة لتحديث البطولة. وعادة ما

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المصدر: رويترز

قالت صحيفة ”تايمز“ إن بطولة ويمبلدون للتنس ستخذف لقبي ”آنسة“ و“سيدة“ قبل أسماء اللاعبات من سجلات الفائزات إسوة بسجلات الرجال في محاولة لتحديث البطولة.

وعادة ما استخدم نادي عموم إنجلترا منظم البطولة هذين اللقبين قبل أسماء اللاعبات الفائزات بألقاب البطولة بينما لم يستخدم أي القب مماثلة بالنسبة للرجال.

وتنطلق ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي في ملاعب نادي عموم إنجلترا العشبية في 27 يونيو حزيران المقبل.

وعقب منعها لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا حرمت ويمبلدون من نقاط التصنيف التي تمنحها للاعبين واللاعبات.

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