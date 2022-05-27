NBA.. كلاي طومسون يقود غولدن ستيت لنهائي دوري السلة الأمريكي على حساب دالاس مافريكس

بقيادة لاعبه كلاي طومسون تأهل غولدن ستيت وريورز لنهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه بلقب القسم الغربي، الليلة الماضية.

وضمن غولدن ستيت المنافسة على لقب البطولة بعد فوزه 120/110 على ضيفه دالاس مافريكس في المباراة الخامسة بينهما في نهائي القسم الغربي وانتصاره 4/1 في النتيجة الإجمالية التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

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وأسهم طومسون في فوز فريقه بإحراز 32 نقطة ومعادلة رقمه القياسي خلال الأدوار الإقصائية في الموسم الحالي.

وسينطلق الدور النهائي للبطولة في سان فرانسيسكو في الثاني من يونيو حزيران المقبل وستحسم نتيجته الإجمالية على أساس الأفضل في سبع مباريات أيضا.

وكان غولدن ستيت توج بلقب البطولة في أعوام 2015 و2017 و2018.

وتألق أيضا كيفن لوني لاعب وريورز عندما سيطر على 18 كرة مرتدة وهي الحصيلة الأعلى في المباراة.

وقال ستيف كير مدرب وريورز بعد الفوز: ”كان علينا أن نقاتل بكل قوة ونحن سعداء للغاية بالفوز“.

وأضاف المدرب ”رائع تماما.. من الصعب جدا الوصول لنهائي البطولة. بصراحة هذا منهك ومرهق نفسيا وبدنيا.. كل هذا“.

وأحرز أندرو ويجينز 18 نقطة للفريق الفائز، وأضاف زميله درايموند جرين 17 نقطة إلى جانب 16 نقطة من جوردان بول و15 نقطة من ستيفن كوري أفضل لاعب في البطولة.

وكان لوكا دونتشيتش أفضل مسجلي دالاس برصيد 28 نقطة، بينما أحرز زميله سبنسر دينويدي 26 نقطة.

وبهذه الهزيمة قال جيسون كيد مدرب دالاس: ”للأسف لم نقدم أفضل مباراة وانتهى الموسم“.

وتابع ”نرفع القبعة لجولدن ستيت لكننا حققنا الكثير من الإنجازات. هذا لا يعني أننا قدمنا موسما سيئا. فقط ليلة سيئة“.

وأضاف المدرب ”(الوصول لهذه المرحلة) يعني الكثير بالنظر لما كنا عليه في الماضي..“.

وفي نهائي القسم الشرقي يتقدم بوسطن سيلتيكس 3/2 على ميامي هيت في النتيجة الإجمالية قبل المباراة السادسة بينهما في وقت لاحق اليوم الجمعة.