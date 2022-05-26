سيمونا هاليب تودع رولان غاروس بالخسارة أمام الصينية تشينغ كينوين

ودعت سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا سابقا بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) من الدور الثاني اليوم الخميس بعد أن أخفقت في مجاراة اللاعبة الصينية الواعدة تشينغ كينوين لتخسر بنتيجة 2/6 و6/2 و6/1.

ودخلت هاليب، التي فازت باللقب في رولان جاروس في 2018 قبل أن تفوز بلقب ويمبلدون في العام التالي، المباراة منتشية بفوزها في المواجهة الوحيدة السابقة التي جمعتها باللاعبة الصينية تشينغ البالغ عمرها 19 عاما وكانت بمجموعتين متتاليتين في ملبورن في يناير كانون الثاني.

ميدفيديف يهزم لاسلو ديري ويبلغ الدور الثالث في رولان غاروس https://t.co/HVkILvg2Y1 pic.twitter.com/0csjk4Cjfb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

بدأت اللاعبة الرومانية البالغ عمرها 30 عاما المباراة جيدا بفضل هيمنتها على اللعب من على الخط الخلفي وفازت بالمجموعة الأولى بسهولة وتقدمت بكسر للإرسال قبل أن تستفيق تشينغ المصنفة 74 عالميا وتهيمن على المباراة.

وارتكبت هاليب الكثير من الأخطاء السهلة لتستغل تشينغ الفرصة كاملة.

وفازت تشينغ بثمانية أشواط متتالية لتتقدم 3-صفر في المجموعة الثالثة الحاسمة.

وقالت تشينغ في مقابلة في الملعب: ”أعمل بكل جد وقدمت اليوم أفضل أداء لي. السعادة لا تسعني بهذا الفوز“.

وبدا أن اللاعبة الرومانية تعاني من مشكلة في التنفس في المجموعة الثالثة وتم قياس نبضها وضغط الدم في الملعب.

وستلتقي تشينغ، التي تشارك في ثاني بطولة كبرى فقط في مسيرتها بعد ظهورها الأول في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة، مع الفائزة من مباراة أليز كورنيه والبطلة السابقة إيلينا أوستابنكو في الدور الثالث.

بادوسا تهزم كايا يوفان

وبصعوبة فازت المصنفة الثالثة الإسبانية باولا بادوسا على منافستها السلوفينية كايا يوفان 7/5 و3/6 و6/2 في الدور الثاني من منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم الخميس؛ لتضمن الاستمرار في ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وبعكس مباراتها الأولى في البطولة الحالية والتي فازت بها خلال أقل من ساعة، واجهت بادوسا، اليوم، صعوبات أكبر واضطرت لبذل جهد أكبر.

وقالت بادوسا بعد الفوز: ”كانت مباراة صعبة جدا وكنت أتوقع ذلك.. أنا بحاجة للمزيد من المباريات هنا حتى يتحسن شعوري قليلا“.

وأضافت بادوسا (24 عاما) التي سبق لها الفوز بلقب الناشئات في هذه البطولة، قولها: ”شعرت بالتوتر والضغط. فهي كانت تركض وتصل إلى جميع الكرات. في هذه اللحظة حاولت أنا الحفاظ على هدوئي قدر الإمكان واللعب بطريقة هجومية“.

وفي المجموعة الأولى كسرت بادوسا إرسال منافستها في أول شوط وتقدمت 3/0، لكن يوفان استبسلت ونجحت في قلب تأخرها 5/2 إلى تعادل، قبل أن تنجح بادوسا في الفوز بالمجموعة.

وسعت يوفان إلى حرمان بادوسا من إيقاعها وأسلوبها في اللعب ونجحت في كسر إرسال اللاعبة الإسبانية المصنفة الرابعة عالميا والتقدم 4/2 والفوز بالمجموعة الثانية ومعادلة النتيجة.

وبدأت يوفان المجموعة الثالثة بكسر إرسال بادوسا لتحقق تقدما مبكرا، لكن بادوسا لم تستسلم وفازت بأربعة أشواط متتالية، لتفوز بالمجموعة الثالثة والمباراة وتضرب موعدا في الدور الثالث مع الروسية فيرونيكا كودرميتوفا.