ميدفيديف يهزم لاسلو ديري ويبلغ الدور الثالث في رولان غاروس

لا يزال دانييل ميدفيديف يعاني من بعض المشاكل على الملاعب الرملية، لكن مع ذلك صعد المصنف الثاني عالميا للدور الثالث في فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) بالفوز 6/3 و6/4 و6/3 على الصربي لاسلو ديري، اليوم الخميس.

وواجه اللاعب الروسي، الذي بلغ دور الثمانية في رولان غاروس العام الماضي بعد الخروج من الدور الأول أربع مرات متتالية، صعوبات في بعض الفترات من مباراة اليوم، لكنه نجح بمرونته الكبيرة في تعويض قدراته الضعيفة نسبيا في التحرك على الملاعب الرملية البطيئة.

ديوكوفيتش يهزم نيشيوكا ويبلغ الدور الثاني في رولان غاروس https://t.co/bdJ0MnYTBD pic.twitter.com/BFoYncB21T — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 23, 2022

ووجد ميدفيديف نفسه متأخرا بكسر للإرسال في المجموعة الأولى، لكن دفاعه الذكي ساعده على العودة في النتيجة على ملعب فيليب شاترييه.

وسيلتقي في الدور المقبل مع الصربي ميومير كيسمانوفيتش المصنف 28.

منافسات السيدات

بصعوبة فازت المصنفة الثالثة الإسبانية باولا بادوسا على منافستها السلوفينية كايا يوفان 7/5 و3/6 و6/2 في الدور الثاني من منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم الخميس؛ لتضمن الاستمرار في ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وبعكس مباراتها الأولى في البطولة الحالية والتي فازت بها خلال أقل من ساعة، واجهت بادوسا، اليوم، صعوبات أكبر واضطرت لبذل جهد أكبر.

مواجهة محتملة بين نادال وديوكوفيتش في ربع نهائي رولان غاروس https://t.co/MspXJP3p9h pic.twitter.com/cBP1nJjkjZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2022

وقالت بادوسا بعد الفوز: ”كانت مباراة صعبة جدا وكنت أتوقع ذلك.. أنا بحاجة للمزيد من المباريات هنا حتى يتحسن شعوري قليلا“.

وأضافت بادوسا (24 عاما) التي سبق لها الفوز بلقب الناشئات في هذه البطولة، قولها: ”شعرت بالتوتر والضغط. فهي كانت تركض وتصل إلى جميع الكرات. في هذه اللحظة حاولت أنا الحفاظ على هدوئي قدر الإمكان واللعب بطريقة هجومية“.

وفي المجموعة الأولى كسرت بادوسا إرسال منافستها في أول شوط وتقدمت 3/0، لكن يوفان استبسلت ونجحت في قلب تأخرها 5/2 إلى تعادل، قبل أن تنجح بادوسا في الفوز بالمجموعة.

وسعت يوفان إلى حرمان بادوسا من إيقاعها وأسلوبها في اللعب ونجحت في كسر إرسال اللاعبة الإسبانية المصنفة الرابعة عالميا والتقدم 4/2 والفوز بالمجموعة الثانية ومعادلة النتيجة.

وبدأت يوفان المجموعة الثالثة بكسر إرسال بادوسا لتحقق تقدما مبكرا، لكن بادوسا لم تستسلم وفازت بأربعة أشواط متتالية، لتفوز بالمجموعة الثالثة والمباراة وتضرب موعدا في الدور الثالث مع الروسية فيرونيكا كودرميتوفا.