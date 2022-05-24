ميار شريف تكتب التاريخ كأول مصرية تفوز بمباراة بالدور الرئيسي في رولان غاروس

أصبحت ميار شريف أول مصرية تفوز بمباراة في الدور الرئيسي لمنافسات فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بانتصارها 6-3 و7-5 على الأوكرانية مارتا كوستيوك اليوم الثلاثاء.

وفازت شريف على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و7-5 يوم الثلاثاء في الدور الأول، لتصبح أول لاعبة مصرية تبلغ الدور الثاني من البطولة العريقة.

وأطلقت ميار البالغ عمرها 26 عاما ثلاث ضربات إرسال ساحق مقابل واحدة لمنافستها وارتكبت خطأ مزدوجا في ضربة الإرسال مرتين فقط مقابل خمس للاعبة الأوكرانية.

وكسرت ميار المصنفة 28 إرسال كوستيوك في الشوط 12 عندما أعادت اللاعبة الأوكرانية ضربة خلفية خارج الملعب.

وكسرت ميار إرسال منافستها مرة أخرى في المجموعة الثانية لتحسم الفوز بالمباراة.

وستلتقي اللاعبة المصرية في الدور الثاني مع السلوفينية تامارا زيدانسك المصنفة 24.

وأحرزت ميار لقب بطولة كارلسروه للتنس للعام الثاني على التوالي بعد انتصارها 6-2 و6-4 على الأمريكية برناردا بيرا الأسبوع الماضي.