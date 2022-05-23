ديوكوفيتش يهزم نيشيوكا ويبلغ الدور الثاني في رولان غاروس

فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6/3 و6/1 و6/0، يوم الإثنين، ليتقدم للدور الثاني في فرنسا المفتوحة للتنس في بداية مظفرة لمسعاه لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى والبالغ 21 لقبا.

واحتاج اللاعب الصربي، الذي أكمل 35 عاما يوم الأحد، إلى أقل من ساعتين ليهزم اللاعب الياباني المصنف 99 عالميا، في أول بطولة كبرى يخوضها هذا العام بعد ترحيله من أستراليا المفتوحة.

نادال يتجاوز طومسون ويبلغ الدور الثاني في رولان غاروس https://t.co/EAR91k36TI pic.twitter.com/RFW8YdhfD5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 23, 2022

وقال ديوكوفيتش للصحفيين: ”أنا سعيد بأدائي اليوم. عانيت للتأقلم في المجموعة الأولى. إنه لاعب سريع جدا. المجموعة الأولى كانت متكافئة لكني عبرت بسهولة في المجموعتين الثانية والثالثة“.

وأضاف: ”أتوقع دائما الكثير من نفسي لكنها بداية جيدة جدا“.

ودخل ديوكوفيتش المواجهة منتشيا بفوزه ببطولة إيطاليا المفتوحة دون أن يخسر أي مجموعة قبل ثمانية أيام، وكسر حامل لقب رولان جاروس إرسال منافسه الياباني ليتقدم 4/2.

مواجهة محتملة بين نادال وديوكوفيتش في ربع نهائي رولان غاروس https://t.co/MspXJP3p9h pic.twitter.com/cBP1nJjkjZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2022

وأهدر ديوكوفيتش، الذي لم يستطع الدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة لرفضه التطعيم ضد كوفيد-19 وترحيله في وقت لاحق وسط ضجة إعلامية كبيرة، نقطة لحسم المجموعة والنتيجة 5/2 لصالحه قبل أن يحافظ بسهولة على إرساله ليفوز بالمجموعة الأولى.

وبعدها شق طريقه بسهولة في المجموعتين التاليتين وخسر شوطا واحدا فقط خلالهما، ليحسم المباراة في أقل من ساعتين من اللعب، حيث يسعى لمعادلة رقم غريمه رفائيل نادال القياسي بحصد 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وقال ديوكوفيتش: ”كنت أتطلع بشدة للمشاركة في رولان جاروس. أشعر أني ألعب جيدا على الملاعب الرملية في الأسابيع الأخيرة. أنا سعيد بعودتي. لا تزال ذكريات العام الماضي حاضرة في ذهني“.