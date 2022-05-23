سرقة حقيبة سيباستيان فيتل في مدينة برشلونة

تحول سيباستيان فيتل، سائق فورمولا 1، إلى محقق في محاولة لتعقب لصوص سرقوا حقيبته في برشلونة اليوم الإثنين، لكنه تمكن فقط من استعادة سماعات الأذن (إير بودز) التي كان يتابع إشاراتها.

وقال متحدث باسم فريق أستون مارتن إن السائق الألماني تعرض لسرقة حقيبته في المدينة بعد مشاركته في سباق جائزة إسبانيا الكبرى يوم الأحد.

وأضاف ”حاول العثور عليها باستخدام هاتف آيفون لتعقب سماعات الأذن الخاصة به التي كانت في حقيبته لكن عندما حدد مكان السماعات وجدها ملقاة وبالتالي لم يتمكن من تحديد مكان حقيبته المسروقة“.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى لكن لم يصب أحد بأذى.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحادث وقع في حوالي الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي عندما ترك فيتل للحظة الحقيبة دون رقابة في سيارة غير مقفلة.