نادال يتجاوز طومسون ويبلغ الدور الثاني في رولان غاروس

نفض رافائيل نادال عن نفسه آثار الإصابات ليصعد بطل فرنسا المفتوحة للتنس 13 مرة للدور الثاني في رولان غاروس بفوز سهل 6/2 و6/2 و6/2 على الأسترالي جوردان طومسون اليوم الإثنين.

ولأول مرة وصل اللاعب الإسباني إلى باريس هذا العام بدون أي استعدادات تذكر حيث عاد لتوه من إصابة في الضلوع ومشكلة مزمنة في القدم عرقلت تحضيراته لبطولته المفضلة المقامة على ملاعب رملية لكنه لم يواجه أي مقاومة على ملعب فيليب شاترييه.

مواجهة محتملة بين نادال وديوكوفيتش في ربع نهائي رولان غاروس https://t.co/MspXJP3p9h pic.twitter.com/cBP1nJjkjZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2022

وقال نادال: ”اللعب مرة أخرى هنا في ملعب فيليب شاترييه أمر لا يصدق. السعادة لا تسعني بهذا الانتصار. الدور الأول يكون مميزا دائما“.

وقلل اللاعب البالغ من العمر 35 عاما والذي يملك 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وهو رقم قياسي من فرصه في زيادة غلته من الألقاب الكبرى لكن أدائه اليوم ذكر الجماهير بأيام مجده.

وكسر نادال إرسال منافسه ليتقدم 2/1 وساعدته ضرباته الأمامية الهائلة على التقدم سريعا 4/1 أمام منافسه الذي بدا بلا حول أو قوة.

وحاول المصنف الخامس إنهاء بعض النقاط سريعا ليرتكب العديد من الأخطاء السهلة النادرة لكنه لم يتضرر كثيرا ليفوز بالمجموعة الأولى بسهولة.

زفيريف يهزم سيباستيان أوفنر ويتأهل بسهولة إلى الدور الثاني في رولان غاروس https://t.co/F8zbhaYJe9 pic.twitter.com/zXiLln7e3s — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وكسر نادال إرسال منافسه في الشوط الأول للمجموعة الثانية وكرر الأمر في الشوطين الخامس والسابع حيث بدأ الأداء في التحسن قبل أن يحسم المباراة لصالحه في النهاية.

ونال نادال بطولة رولان غاروس 13 مرة (رقم قياسي) آخرها عام 2020، في حين نال ديوكوفيتش لقب البطولة مرتين عامي 2021 و2016.

وتستقبل ملاعب بطولة فرنسا المفتوحة الجماهير بكامل طاقتها الاستيعابية لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بعد أن تضررت النسختان السابقتان بسبب جائحة كوفيد-19.