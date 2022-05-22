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زفيريف يهزم سيباستيان أوفنر ويتأهل بسهولة إلى الدور الثاني في رولان غاروس
تاريخ النشر: 22 مايو 2022 19:06 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2022 19:20 GMT

زفيريف يهزم سيباستيان أوفنر ويتأهل بسهولة إلى الدور الثاني في رولان غاروس

قدم الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا أداء فعالا في افتتاح مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) ليفوز على النمساوي سيباستيان أوفنر

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

قدم الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا أداء فعالا في افتتاح مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) ليفوز على النمساوي سيباستيان أوفنر القادم من التصفيات بنتيجة 6/2 و6/4 و6/4 اليوم الأحد.

ووصل زفيريف، البالغ عمره 25 عاما والذي خسر في الدور قبل النهائي في العام الماضي، إلى رولان غاروس بعد أداء قوي على الملاعب الرملية حيث بلغ النهائي في مدريد المفتوحة والدور قبل النهائي في مونت كارلو وروما.

وفرض اللاعب الألماني سيطرته منذ البداية في ملعب سوزان لينجلن أمام منافسه المصنف 218 عالميا.

ولم يواجه زفيريف أي فرصة لكسر الإرسال وكسر إرسال أوفنر مرتين في المجموعة الأولى ومرة في المجموعة الثانية ومثلها في الثالثة وحسم المباراة في ساعة و49 دقيقة بإرساله الساحق رقم 13.

ويلعب زفيريف ضد الصربي دوسان لايوفيتش أو الأرجنتيني سيباستيان بايز.

وصعد الأرجنتيني دييغو شوارتزمان، المصنف السادس عشر على العالم، إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس).

وتغلب شوارتزمان على الروسي أندريه كوزنيتسوف (6/3 و1/6 و6/4 و6/2)، ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

بينما ودع النجم النمساوي دومينيك ثيم منافسات البطولة من الدور الأول، بعدما تغلب عليه البوليفي هوجو ديلين بـ3 مجموعات متتالية، بنتيجة (6/3 و6/2 و6/4).

وتفادى البلغاري غريغور ديميتروف، المفاجآت المبكرة وصعد للدور الثاني بالفوز على الأمريكي ماركوس جيرون (6/1 و6/1 و6/1).

كما تغلب الكرواتي بورنا تشوريتش على الإسباني كارلوس تبرنر (3/6 و6/2 و6/3 و6/1) والإسباني جومي مونار على الألماني دانييل ألتماير (6/1 و6/3 و4/6 و6/3).

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