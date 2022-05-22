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رياضة

أنس جابر تخسر أمام ماجدا لينيت وتودع منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
تاريخ النشر: 22 مايو 2022 12:48 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2022 12:55 GMT

أنس جابر تخسر أمام ماجدا لينيت وتودع منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

أصبحت التونسية المتألقة أنس جابر المصنفة السادسة، أول لاعبة كبيرة تودع بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في يومها الأول بعد خسارتها غير المتوقعة أمام البولندية ماجدا

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المصدر: رويترز

أصبحت التونسية المتألقة أنس جابر المصنفة السادسة، أول لاعبة كبيرة تودع بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في يومها الأول بعد خسارتها غير المتوقعة أمام البولندية ماجدا لينيت 3-6 و7-6 و7-5 في الدور الأول، اليوم الأحد.

وتوقع كثيرون أن تشكل جابر تهديدا للمصنفة الأولى عالميا البولندية إيجا شيانتيك في ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي في ملاعب رولان جاروس بعد تألقها مؤخرا وفوزها 17 مرة على الملاعب الرملية، كما أنها قدمت أداء قويا في البداية في مباراة اليوم أمام المصنفة 52 عالميا في ملعب فيليب شاترييه.

في المجموعة الأولى تعرضت أنس جابر، البالغة 27 عاما، لكسر إرسالها مبكرا قبل أن تنتفض وتفوز بالمجموعة في 37 دقيقة.

وسبق أن تواجهت لينيت مع جابر أربع مرات فازت اللاعبة التونسية في المرات الثلاث الأخيرة منها.

وبعد المجموعة الأولى رفعت لينيت، البالغة 30 عاما، مستوى أدائها تماما وأنقذت أربع نقاط لكسر إرسالها في المجموعة الثانية، ونجحت بعد ذلك في معادلة النتيجة.

ومع هطول المطر تراجع مستوى أنس جابر وظهر عليها الإحباط ونجحت لينيت في حسم المواجهة لصالحها عندما أهدرت اللاعبة التونسية تقدمها 40-صفر في الشوط 12 وخسرت إرسالها مرتين في المجموعة الفاصلة.

وستلتقي لينيت في الدور الثاني لفردي السيدات مع الإيطالية مارتينا تريفيسان أو مع البريطانية هاريت دارت.

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