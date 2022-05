أنس جابر تخسر أمام ماجدا لينيت وتودع منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

أصبحت التونسية المتألقة أنس جابر المصنفة السادسة، أول لاعبة كبيرة تودع بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في يومها الأول بعد خسارتها غير المتوقعة أمام البولندية ماجدا لينيت 3-6 و7-6 و7-5 في الدور الأول، اليوم الأحد.

وتوقع كثيرون أن تشكل جابر تهديدا للمصنفة الأولى عالميا البولندية إيجا شيانتيك في ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي في ملاعب رولان جاروس بعد تألقها مؤخرا وفوزها 17 مرة على الملاعب الرملية، كما أنها قدمت أداء قويا في البداية في مباراة اليوم أمام المصنفة 52 عالميا في ملعب فيليب شاترييه.

في المجموعة الأولى تعرضت أنس جابر، البالغة 27 عاما، لكسر إرسالها مبكرا قبل أن تنتفض وتفوز بالمجموعة في 37 دقيقة.

وسبق أن تواجهت لينيت مع جابر أربع مرات فازت اللاعبة التونسية في المرات الثلاث الأخيرة منها.

