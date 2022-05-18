إيقاف متسابق الجمباز الفني كولياك لمدة عام بسبب دعمه الغزو الروسي لأوكرانيا

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز إيقاف متسابق الجمباز الفني الروسي إيفان كولياك لمدة عام بعدما استعرض رمزا يدعم الغزو الروسي لأوكرانيا خلال بطولة في قطر في مارس/ آذار.

واحتل المتسابق البالغ عمره 20 عاما المركز الثالث في نهائي مسابقة المتوازيين في كأس العالم للأجهزة في الدوحة واستعرض الحرف (زد) عندما ارتقى منصة التتويج بجوار منافسه الأوكراني إيليا كوفتون الذي نال الميدالية الذهبية.

وتستخدم القوات الروسية هذا الحرف لتمييز مركباتها ودباباتها في أوكرانيا بعد الغزو للدولة المجاورة. ويستخدم بعض الداعمين للغزو الحرف ذاته أيضا.

وقال الاتحاد الدولي للجمباز في بيان يوم الثلاثاء ”انتهك السيد كولياك لوائح الاتحاد الدولي وميثاق أخلاقياته والقواعد الفنية باستعراضه هذا الرمز.

”لن يكون بوسعه المشاركة في أي بطولة ينظمها الاتحاد الدولي للجمبار أو أي اتحاد ينضوي تحت لوائه لمدة عام“.

وكان كولياك قال إنه لا يشعر بأي ندم.

وقال لشبكة التلفزيون الروسية المملوكة للدولة روسيا اليوم ”إذا كانت هناك فرصة ثانية وكان علي أن أختار مرة أخرى ما إذا كنت سأخرج بالحرف زد على صدري أم لا فسأفعل الشيء ذاته بالضبط.

”تعرفت عليه من خلال جيشنا وفهمت مغزى هذا الرمز. اتضح أنه (يشير) ”إلى النصر ”و“ من أجل السلام.

”لا أتمنى أي مكروه لأي شخص. أظهرت موقفي فقط. بصفتي من الرياضيين سأقاتل دائما من أجل النصر وسأدافع عن السلام“.

وتصف روسيا الغزو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“. وكانت روسيا البيضاء منطقة انطلاق رئيسة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وسبق للاتحاد الدولي للجمباز إلغاء كل مسابقاته في روسيا وروسيا البيضاء وقال إنه لن يسمح بإقامة أي بطولة هناك حتى إشعار آخر.