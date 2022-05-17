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رياضة

وفاة الملاكم موسى ياماك داخل الحلبة إثر إصابته بأزمة قلبية (فيديو)
تاريخ النشر: 17 مايو 2022 14:53 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2022 15:45 GMT

وفاة الملاكم موسى ياماك داخل الحلبة إثر إصابته بأزمة قلبية (فيديو)

في مشهد مأساوي لقي الملاكم الألماني ذو الأصول التركية، موسى أسكان ياماك، الذي لم يخسر في 75 مباراة خلال مسيرته المهنية، حتفه بعد سقوطه خلال نزال، يوم الأحد

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

في مشهد مأساوي لقي الملاكم الألماني ذو الأصول التركية، موسى أسكان ياماك، الذي لم يخسر في 75 مباراة خلال مسيرته المهنية، حتفه بعد سقوطه خلال نزال، يوم الأحد الماضي.

وسقط الملاكم البالغ من العمر 36 عامًا، وهو من مدينة جيرسون شمال شرق تركيا، داخل الحلبة بعد إصابته بنوبة قلبية في الجولة الثالثة من معركة وزنها 84 كيلوغرامًا في ميونخ بألمانيا.

ووثق فيديو تم تداوله على نطاق واسع لحظة وفاة الملاكم، إثر سقوطه على أرضية الحلبة دون تدخل من منافسه، حيث كان في مواجهة مع الملاكم الأوغندي حمزة وانديرا.

وسقط ياماك فجأة على أرض الحلبة قبل بدء الجولة الثالثة، وتم نقله إلى المستشفى، لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

وأصبح ياماك بطل الوزن الثقيل الأوروبي والآسيوي، بينما حصد أحزمة الاتحاد العالمي للملاكمة (WBF) والاتحاد العالمي للملاكمة (GBU). ولم يهزم في 75 معركة احترافية.

وولد موسى ياماك عام 1986، وبدأ مسيرته في عالم الملاكمة في سن الثانية عشرة.

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