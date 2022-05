ديوكوفيتش يتوج بأول لقب منذ أكثر من 6 أشهر بفوزه ببطولة إيطاليا المفتوحة

حقق نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا لقبه الأول في أكثر من 6 أشهر بعد انتصاره على ستيفانوس تيتيباس بنتيجة 6-صفر و7-6 في نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد.

ولم يخسر ديوكوفيتش أي مجموعة في طريقه نحو النهائي في روما، وحقق فوزه رقم 1000 في بطولات المحترفين بتغلبه على كاسبر رود في الدور قبل النهائي ليضرب موعدًا مع تيتيباس في إعادة لمواجهتهما في نهائي فرنسا المفتوحة حيث انتصر اللاعب الصربي.

وبدا الفوز السادس على التوالي لديوكوفيتش على منافسه اليوناني حتميًا بعد الأداء المذهل الذي قدمه في المجموعة الأولى.

Thank you 🧁! Thank you all for being on this journey with me thus far! ❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Blessed and privileged to have reached this milestone and hoping for many more victories to come 💪🏼😃

See you tomorrow Roma IDEMO !!

📸: Alex Pantling / Julian Finney #IBI22 pic.twitter.com/cgWNaW7n1Q

— Novak Djokovic (@DjokerNole) May 14, 2022