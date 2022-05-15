ديوكوفيتش يتوج بأول لقب منذ أكثر من 6 أشهر بفوزه ببطولة إيطاليا المفتوحة

حقق نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا لقبه الأول في أكثر من 6 أشهر بعد انتصاره على ستيفانوس تيتيباس بنتيجة 6-صفر و7-6 في نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد.

ولم يخسر ديوكوفيتش أي مجموعة في طريقه نحو النهائي في روما، وحقق فوزه رقم 1000 في بطولات المحترفين بتغلبه على كاسبر رود في الدور قبل النهائي ليضرب موعدًا مع تيتيباس في إعادة لمواجهتهما في نهائي فرنسا المفتوحة حيث انتصر اللاعب الصربي.

وبدا الفوز السادس على التوالي لديوكوفيتش على منافسه اليوناني حتميًا بعد الأداء المذهل الذي قدمه في المجموعة الأولى.

Thank you 🧁! Thank you all for being on this journey with me thus far! ❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Blessed and privileged to have reached this milestone and hoping for many more victories to come 💪🏼😃 See you tomorrow Roma IDEMO !! 📸: Alex Pantling / Julian Finney #IBI22 pic.twitter.com/cgWNaW7n1Q — Novak Djokovic (@DjokerNole) May 14, 2022

وهتفت الجماهير لتيتيباس في الشوط الرابع من المجموعة الثانية عندما ارتكب ديوكوفيتش خطأ سهلًا ليمنح منافسه فرصتين لكسر الإرسال.

واستطاع تيتيباس كسر إرسال ديوكوفيتش ليتقدم 3-1 ثم حافظ على إرساله في الشوط التالي.

لكن ديوكوفيتش زاد من إيقاعه، وفاز في 5 من 7 أشواط تالية لتمتد المجموعة إلى الشوط الفاصل الذي حسمه اللاعب الصربي ليحقق لقبه السادس في إيطاليا والأول منذ باريس للأساتذة، في نوفمبر/ تشرين الثاني.

واستمتع اللاعب البالغ من العمر، 34 عامًا، بأسبوع مثالي حيث أصبح خامس لاعب في التاريخ يصل إلى 1000 انتصار في بطولات المحترفين بعد جيمي كونورز، وروجر فيدرر، وإيفان ليندل، ورفائيل نادال، قبل انطلاق فرنسا المفتوحة، الأحد المقبل.

وقال ديوكوفيتش: ”يمكنني القول إنني فاجأت نفسي، وكانت لدي خطة لعب واضحة، وكنت أعلم ما يجب أن أتوقعه، لذلك كنت أعلم ما يجب أن أفعله، لكنني لعبت مجموعة أولى مثالية، وبعد ذلك، كانت الأمور أكثر تكافئًا، وفي هذا المستوى، يمكن لنقطة واحدة أو نقطتين تغيير مجرى المباراة، ثم عاد (تيتيباس) وتقدم 4-1. وكان يمكن أن تمتد المباراة بسهولة إلى المجموعة الثالثة لكنني تمكنت من العثور على الضربات المناسبة في الوقت المناسب للعودة“.

وتابع: ”كنت أحاول زيادة مستواي خلال الأسبوعين الماضيين، وعرفت أن أفضل ما لدي على الملاعب الرملية يأتي عادة في روما، لذلك لا يوجد أفضل من دخول رولان جاروس (فرنسا المفتوحة) بلقب“.