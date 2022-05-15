أنس جابر تخسر نهائي إيطاليا للتنس أمام شيانتيك حاملة اللقب

خسرت التونسية أنس جابر نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس 6-2 و6-2 أمام إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا وحاملة اللقب التي حصدت لقبها الخامس على التوالي في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات وفوزها 28 على التوالي اليوم الأحد.

وبعد فوزها باللقب في الدوحة وإنديان ويلز وميامي، توجت اللاعبة البولندية بكل بطولات الألف نقطة التي شاركت فيها هذا الموسم وستكون بطلة فرنسا المفتوحة 2020، مرشحة بارزة لإضافة نسخة العام الحالي من البطولة الكبرى التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وتغلبت شيانتيك على أنس جابر لتحرمها من انتصارها 11 على التوالي والذي بدأ بلقبها في مدريد وتعادل مواجهتهما المباشرة 2-2 بعد خسارتها أمام اللاعبة التونسية في بطولتي ويمبلدون وسينسناتي 2021.

وقالت شيانتيك، التي نزلت على الأرض الرملية وانهمرت بالبكاء عقب الفوز باللقب: ”سأحتفل اليوم بتناول الحلوى الإيطالية دون أي ندم“.

وفي أول مواجهة بينهما على الملاعب الرملية، لم تشعر شيانتيك بأي مشاكل تذكر في بداية المباراة أمام أنس المصنفة السابعة عالميا وسرعان ما تقدمت 3-صفر بفضل ضربات إرسالها الناجحة.

ووضعت اللاعبة التونسية منافستها البالغ عمرها 20 عاما في اختبار والنتيجة 4-2 لكن شيانتيك صمدت لتحسم الفوز في النقطة الثانية للفوز بالمجموعة عندما ردت أنس الكرة في الشبكة.

وكانت بداية المجموعة الثانية مشابهة، حيث تأخرت أنس أمام ضربات شيانتيك القوية من الخط الخلفي للملعب لتتقدم اللاعبة البولندية 4-صفر.

وفازت أنس بالشوطين التاليين وبدت في طريقها للفوز بالثالث لكن شيانتيك انتفضت وعوضت تأخرها 0-40 وأنقذت أربع نقاط للفوز بالإرسال وحسمت الشوط بإرسالها الأول قبل أن تنهي ضربة خلفية في الشبكة مقاومة اللاعبة التونسية.