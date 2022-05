ديوكوفيتش يحقق انتصاره الـ1000 ويبلغ نهائي إيطاليا المفتوحة للتنس

حقق نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا انتصاره رقم ألف في بطولات اللاعبين المحترفين وتفوق 6-4 و6-3 على كاسبر رود، ليتأهل إلى نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، اليوم السبت.

وسيلعب ديوكوفيتش في النهائي أمام ستيفانوس تيتيباس يوم الأحد، حيث سيظهر اللاعب الصربي في النهائي في روما للمرة الرابعة على التوالي ورقم 12 في مسيرته.

وستكون المباراة بمثابة إعادة لنهائي فرنسا المفتوحة عندما انتصر ديوكوفيتش رغم الخسارة في أول مجموعتين.

وأصبح اللاعب البالغ عمره 34 عاما خامس رجل في فترة الاحتراف يصل إلى ألف انتصار بعد جيمي كونورز وروجر فيدرر وإيفان ليندل ورافائيل نادال.

وباللعب تحت الأضواء الكاشفة، كسر ديوكوفيتش إرسال النرويجي رود مرتين ليتقدم مبكرا 4-صفر في بداية قوية للقاء.

وكسر رود إرسال ديوكوفيتش أثناء التأخر 5-3 وحافظ على إرساله، لكن الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى حسم المجموعة.

May 14, 2022