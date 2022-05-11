شغب جماهير الترجي والأفريقي يتسبب في إيقاف وتأجيل نهائي كأس تونس لليد (صور)

توقفت مباراة الترجي والأفريقي في نهائي كأس تونس لكرة اليد؛ بسبب أعمال شغب جماهيري في صالة رادس في تونس العاصمة، وقد تأجلت المباراة إلى أجل غير مسمى.

وقال حساب الترجي على فيسبوك: ”إيقاف مباراة نهائي كرة اليد نهائيا“، بينما قالت محطة ”نسمة“ التلفزيونية إن المباراة تأجلت بسبب إلقاء الجماهير مقذوفات على أرضية الملعب مما تسبب في إخلاء المدرجات في وقت لاحق قبل إيقاف المباراة نهائيا.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 5-5 بعد عشر دقائق من بداية المباراة، ليتقرر إيقافها بعد مداولات مع كمال قديش وزير الرياضة التونسي بهدف ضمان سلامة الجماهير.

وبادرت جماهير الفريقين بإشعال الشماريخ، ليقرر حكم المباراة تسليط عقوبة الاستبعاد بدقيقتين على لاعب من الأفريقي، وبعدها تطورت الأمور بشكل سلبي بعد أن دخل بعض اللاعبين والمسؤولين من الفريقين في اشتباكات وتبادل للعنف.

وعقب توقف المباراة دخل جميع اللاعبين إلى غرف تبديل الملابس وسط إلقاء كثيف للقوارير من الجماهير، في حين طلبت الشرطة من كل المشجعين مغادرة الصالة وسط تدخل رجال الأمن واستعمال الغاز المسيل للدموع من أجل السيطرة على الوضع وإخراج الجماهير التي واصلت الاشتباكات خارج الصالة.

وقالت محطة ”نسمة“ التلفزيونية إن مراد حسين مدير الأمن العام قرر فتح تحقيق بشأن إدخال الجماهير للشماريخ إلى القاعة، والتي استخدمت في الاعتداء المتبادل بين جماهير الناديين.

وأضاف حسين في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية أنه تم إجراء تفتيش دقيق للقاعة قبل أيام من إقامة المباراة ويوم المباراة كذلك، ورغم ذلك لم تتورع الجماهير عن إدخال الشماريخ، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين والمسؤولين عن ذلك.

وأوضح مدير الأمن العام أن تبادل الاعتداءات بين لاعبي الفريقين زاد من التوتر بين الجماهير في القاعة، مضيفا أنه رغم الاستعدادات الأمنية المكثفة التي سبقت المباراة والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، إلا أن ذلك لم يمنع أحداث العنف التي شهدتها المباراة، وتسببت في إلغائها بعد بدايتها بنحو عشر دقائق.