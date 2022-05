محمد حمادة رباع من غزة يحرز ذهبية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب (فيديو)

أحرز الرباع الفلسطيني محمد حمادة ذهبية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب في اليونان اليوم الإثنين.

ونال حمادة (20 عاما) ذهبية منافسات الخطف بوزن 168 كيلوغراما كما حصد برونزية المجموع بوزن 361 كيلوغراما.

Olympian Hamada Mohammed from Palestine wins the Gold medal in Snatch during the Men 102KG A Group session! Check out his 168KG Snatch! 🇵🇸🥇 pic.twitter.com/NIERL1Jur4

وحقق حمادة 193 كيلوغراما في النطر ليكتفي بالمركز الرابع بعدما أخطأ في محاولتي 197 و198 كيلوغراما.

وفاز الأوزبكي شرف الدين عمرويدينوف بذهبية المجموع بينما نال الأرميني بتروس بتروسيان فضية المجموع.

وسافر حمادة إلى الإمارات في يناير كانون الثاني لمدة 40 يوما للاستعداد للبطولة، كما تدرب في معسكر آخر في روسيا مع العديد من أبطال العالم.

وبدأ حمادة مسيرته بعمر 12 عاما وشارك في بطولات محلية في قطاع غزة.

Introducing the first podium of the day! The 8th day of the 2022 IWF Junior World Championships started with the Men 102KG A group session. Congratulations everyone!🤩🥇

🥇SHAROFIDDIN AMRIDDINOV (UZB)

🥈PETROS PETROSYAN (ARM)

🥉MOHAMMED K. H. HAMADA (PLE) pic.twitter.com/4XSWKLQ0jO

— IWF (@iwfnet) May 9, 2022