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رياضة

محمد حمادة رباع من غزة يحرز ذهبية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب (فيديو)
تاريخ النشر: 09 مايو 2022 17:41 GMT
تاريخ التحديث: 09 مايو 2022 18:05 GMT

محمد حمادة رباع من غزة يحرز ذهبية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب (فيديو)

محمد حمادة حقق 193 كيلوغراما في النطر ليكتفي بالمركز الرابع بعدما أخطأ في محاولتي 197 و198 كيلوغراما.

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المصدر: رويترز

أحرز الرباع الفلسطيني محمد حمادة ذهبية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب في اليونان اليوم الإثنين.

ونال حمادة (20 عاما) ذهبية منافسات الخطف بوزن 168 كيلوغراما كما حصد برونزية المجموع بوزن 361 كيلوغراما.

وحقق حمادة 193 كيلوغراما في النطر ليكتفي بالمركز الرابع بعدما أخطأ في محاولتي 197 و198 كيلوغراما.

وفاز الأوزبكي شرف الدين عمرويدينوف بذهبية المجموع بينما نال الأرميني بتروس بتروسيان فضية المجموع.

وسافر حمادة إلى الإمارات في يناير كانون الثاني لمدة 40 يوما للاستعداد للبطولة، كما تدرب في معسكر آخر في روسيا مع العديد من أبطال العالم.

وبدأ حمادة مسيرته بعمر 12 عاما وشارك في بطولات محلية في قطاع غزة.

وقال والده خميس حمادة لرويترز: ”أنا بكيت، كلنا بكينا، هاي أول ميدالية ذهبية عالمية لمحمد، ميدالية عالمية لفلسطين“.

وأضاف بعد مشاهدة المنافسات مع العائلة والأصدقاء ومسؤولين رياضيين محليين ”هادا إنجاز لكل فلسطيني، أنا فخور في ابني محمد“.

وفي العام الماضي، أصبح حمادة أول رباع فلسطيني يشارك في الأولمبياد واحتل المركز السابع في طوكيو.

وقال أسعد المجدلاوي رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية: ”لقد عشنا هذا الفوز لأسابيع وشهور، ونحن فخورون أن خطة الإعداد والتدريب قد أثمرت في هذا اليوم“.

وأضاف: ”هذا الفوز هو رسالة للعالم كله أن الشعب الفلسطيني يستحق الأفضل وأنه يستحق الحرية“.

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