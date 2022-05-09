نتائج ريسلمانيا باكلاش 2022: فريق رومان رينز يسقط درو ماكنتاير.. وروندا روزي تحرز لقب سماكداون (فيديو)

شهد عرض ريسلمانيا باكلاش 2022، الذي أقيم، يوم الاثنين، العديد من النزالات النارية، التي شهدت فوز إيدج على إي جاي ستايلز، وأيضا روندا روزي على شارلوت فلير وتمكنت من إحراز لقب سماكداون للسيدات.

في المواجهة الأولى، تغلب كودي رودز على سيث رولينز، إذ بعد عودته المفاجئة وانتصاره على رولينز في ريسلمانيا الشهر الماضي تمكن كودي رودز من تكرار فوزه على رولينز في افتتاح عرض ريسلمانيا باكلاش ليؤكد تفوقه على منافسه.

أوموس يسقط بوبي لاشلي

وفي النزال الثاني، نجح النيجيري أوموس في إفشال صمود بوب لاشلي ليتمكن من تحقيق الفوز في نهاية المطاف ليرد على خسارته من لاشلي نفسه في ريسلمانيا الشهر الماضي.

إيدج يهزم أي جاي ستايلز

نجح إيدج في إسقاط أي جاي ستايلز بمساعدة من ريا ريبلي التي ظهرت بشكل مفاجئ لتسقط ستايلز مستغلة انشغال حكم النزال باشتباك داميان بريست وفين بالور خارج الحلبة.

روندا روزي تتغلب على شارلوت فلير

استعادت روندا روزي تألقها بعد خسارتها في ريسلمانيا الشهر الماضي، إذ تمكنت من إحراز لقب سماكداون بعدما أجبرت منافستها شارلوت فلير على الاستسلام.

وفي المواجهة الخامسة، تمكن مادكاب موس من خطف انتصار ثمين على حساب صديقه السابق هابي كوربن.

من يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا 😁 مادكاب موس يتغلب على هابي كوربن في #WMBacklash @MadcapMoss pic.twitter.com/hoFmKiI95e — WWE MENA (@WWEmena) May 9, 2022

رومان رينز وذا أوسوس يتغلبون على درو ماكنتاير وآر كي برو

وفي النزال الأخير، تمكنت عائلة ”ذا بلودلاين“ المكونة من بطل WWE يونيفرسال رومان رينز وبطليّ سماكداون للتاغ تيم ذا أوسوس من التغلب على فريق آر كي ”ماك“ برو المكون من درو ماكنتاير وبطليّ راو للتاغ تيم آر كي برو بعدما تمكن رينز من إسقاط ريدل بضربة قوية.