الأهلي يتوج بكأس السوبر الأفريقي لكرة اليد بالفوز على الزمالك ويتأهل لمونديال الأندية

توج الأهلي بكأس السوبر الأفريقية لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه بعد انتصاره 32-31 على غريمه الزمالك في النيجر اليوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك 19-16 لكن الأهلي انتفض في آخر عشر دقائق من النهاية لينتزع التقدم 28-27.

وأحرز الزمالك هدفين متتاليين غير أن الأهلي، الذي تعاقد مع القطري رفائيل كابوتي على سبيل الإعارة، استطاع التقدم 32-30 وحافظ على تفوقه ليحرز اللقب.

وتأهل الأهلي إلى بطولة العالم للأندية التي ستقام في السعودية في الفترة 17-23 أكتوبر تشرين الأول المقبل، وكان قد احتل المركز الثاني في 2007 عندما استضاف البطولة والمركز الخامس في 2015 في قطر.

🔴فريقنا يتوج ببطولة السوبر الإفريقي ويحجز مقعده في بطولة العالم للأندية بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 32-31 😍💪🦅 pic.twitter.com/m2xJwbrtvh — Al Ahly Handball (@Ahly_Handball) May 8, 2022

وسبق أن توج الأهلي بكأس السوبر الأفريقية في 2017 على حساب الزمالك أيضا.

وكان الزمالك قد توج بلقبي الدوري والكأس المحليين كما نال لقب سوبر الدوري نهاية الشهر الماضي.

ويشارك الأهلي والزمالك في كأس أبطال الكؤوس الأفريقية التي تنطلق في النيجر يوم الثلاثاء.