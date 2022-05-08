رومان رينز يلمح إلى اعتزاله منافسات WWE والانتقال لعالم هوليوود (فيديو)

ألمح رومان رينز إلى أن مسيرته في عالم المصارعة الحرة للمحترفين WWE قد تقترب من نهايتها عاجلا وليس آجلا.

ومتحدثًا من القلب، خاطب رينز الجماهير في حدث مباشر لـWWE خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد هزيمة درو ماكنتاير، الليلة الماضية.

وقال بطل WWE يونيفرسال: ”لقد كنت هنا عدة مرات في السنوات العشر الماضية. لقد بدأت العمل في مرحلة جديدة في مسيرتي، وبصراحة لا أعرف ما إذا كنت سأعود إلى هنا مرة أخرى. إذا كان هذا هو الحال، أريد التوجه لكم بالشكر على كل هذه السنوات من الدعم“.

وقوبلت كلمات رينز بصدمة من قبل الجماهير الغفيرة التي احتشدت في ترينتون في نيو جيرسي، وقد انتشر الفيديو المصور الذي تحدث فيه بطل العالم من الحلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رينز جزءًا من قائمة WWE الرئيسية منذ عام 2012، ويمكن القول الآن إنه أكبر نجوم شركة WWE.

ومن شبه المؤكد أن ”المرحلة الجديدة“ التي يشير إليها رينز هي انتقاله إلى العمل في مجال السينما في هوليوود – وهي الخطوة التي ألمح إليها خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال رينز في برنامج مايكل كاي شو، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: ”هذا شيء أريد أن أشارك فيه. أريد اكتساب المزيد من الخبرة، واستخدام هذه الأدوات التي تعلمتها“.

ورحبت WWE بالخطوة المحتملة، حيث أكد الرئيس نيك خان، في أبريل/نيسان، أن الشركة ستكون سعيدة بمساعدة رينز في مساعيه على الشاشة.

وفي حديثه إلى بودكاست ”The Town“، الشهر الماضي، قال خان: ”لدينا خطط كبيرة معه لمساعدته في الانتقال، وهو ما نعتقد أنه سيكون رائعًا بالنسبة له ومن الرائع بالتأكيد القيام به معه“.

ولقد أثبت الانتقال من WWE إلى هوليوود أنه مثمر بالنسبة لأمثال دواين جونسون وجون سينا ​​وديف باوتيستا – ويأمل رينز أن يحذو حذوهم.

وتغلب رينزر، الليلة الماضية، على درو ماكنتاير في الحدث الرئيسي لـ WWE Trenton Saturday Night، وبعد النزال ألقى خطابًا صادقًا، كما يفعل عادةً في الأحداث التي يتم بثها على الهواء مباشرة.

وكان رينز قد واصل مسيرته القوية في عالم المُصارعة بعد أن نجح في التغلب على بطل الاتحاد بروك ليسنر، في نزالٍ ناري في عرض راسلمينيا الذي أقيم بداية الشهر الماضي.