أنس جابر تهزم جيسيكا بيجول وتفوز ببطولة مدريد المفتوحة للتنس

نالت التونسية أُنس جابر لقبها الأول في بطولات المحترفات ذات ألف نقطة عندما فازت على الأمريكية جيسيكا بيجولا بنتيجة 7/5 وصفر/6 و6/2 في نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وقدمت أُنس أداء مذهلا في البطولات المقامة على الملاعب الرملية وواصلت اللاعبة البالغ عمرها 27 عاما ذلك أمام بيجولا لتنهي رحلتها في العاصمة الإسبانية بشكل مثالي.

وبدأت اللاعبة التونسية المباراة بشكل سيء وتأخرت 4/1 لكنها استغلت أخطاء بيجولا من عند الخط الخلفي لتدرك التعادل 4/4.

وأظهرت أُنس، وهي أول لاعبة عربية تصل بين أول عشر مصنفات على العالم، مرونتها وروحها القتالية وأنقذت فرصة الفوز بالمجموعة عند تأخرها 5/4 قبل أن تحسمها لصالحه بفضل إرسالها.

لكن أُنس انهارت في المجموعة الثانية التي خسرتها بدون الفوز بأي شوط أمام بيجولا التي تعافت بشكل مذهل.

واستعادت أُنس المصنفة العاشرة عالميا شراستها في المجموعة الفاصلة وتقدمت بفارق كسرين للإرسال ثم امتلكت فرصة حسم المباراة.

وجثت أُنس على ركبتيها بعد أكبر فوز في تاريخها وأصبحت أول لاعبة أفريقية تفوز بلقب في بطولات المحترفات ذات ألف نقطة.