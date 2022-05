ذكر التلفزيون الصيني اليوم الجمعة، أن المجلس الأولمبي الآسيوي سيؤجل دورة الألعاب الآسيوية المقررة في مدينة هانغتشو الصينية سبتمبر/ أيلول المقبل.

The Olympic Council of Asia said on Friday that the 19th #AsianGames scheduled to be held in China's #Hangzhou from September 10 to 25, 2022, will be postponed. pic.twitter.com/TOKfVQ8BqA

