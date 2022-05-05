التونسية أنس جابر تصعد لنهائي بطولة مدريد بفوز رائع على ألكسندروفا

صعدت التونسية أنس جابر إلى نهائي بطولة من فئة ألف نقطة ينظمها اتحاد لاعبات التنس المحترفات لأول مرة في مسيرتها بفوز رائع على الروسية الصاعدة من التصفيات إيكاترينا ألكسندروفا بنتيجة 6/2 و6/3 في بطولة مدريد المفتوحة اليوم الخميس.

وتملك ألكسندروفا سجلا رائعا في المواجهات المباشرة مع أنس المصنفة الثامنة بستة انتصارات مقابل هزيمة واحدة لكن اللاعبة التونسية هي من تفوقت اليوم.

أنس جابر تحرز بطولة برمنغهام للتنس بعد تجاوزها الروسية داريا كاساتكينا https://t.co/cvMcgs9Mry pic.twitter.com/fED1dLXnmz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 20, 2021

وقالت أنس في مقابلة في الملعب بعد المباراة: ”سئمت من الخسارة أمامها في كل مرة ولذلك دخلت المباراة رغبة في الثأر“.

وأضافت: ”أنا سعيدة جدا بأدائي اليوم، كنت أعرف أن ألكسندروفا تلعب جيدا ولذلك حاولت فرض إيقاعي، أنا سعيدة جدا بالمستوى الذي قدمته اليوم“.

وتبادلت اللاعبتان كسر إرسال إحداهما الأخرى في المجموعة الأولى لكن أنس زادت إيقاعها لتكسر إرسال منافستها والنتيجة 3/2.

وصرخت أنس من الفرحة وسط تشجيع الجماهير ولم تنظر اللاعبة التونسية البالغ عمرها 27 عاما إلى الوراء بعدها لتكسر إرسال ألكسندروفا أربع مرات في المباراة وتحسم النتيجة لصالحها في 61 دقيقة.

وستلتقي في النهائي مع الأمريكية جيسيكا بيغولا أو السويسرية ييلتايشمان يوم السبت.

وقالت أنس ضاحكة: ”أتمنى أن تمتد المباراة بينهما لخمس ساعات حتى يصيبهما الإرهاق“.

وتابعت: ”سأركز فقط على نفسي، كان من الصعب خسارة بعض النهائيات مؤخرا. سأبذل قصارى جهدي في النهائي“.