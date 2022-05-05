رياضة

التونسية أنس جابر تصعد لنهائي بطولة مدريد بفوز رائع على ألكسندروفا
تاريخ النشر: 05 مايو 2022 15:23 GMT
تاريخ التحديث: 05 مايو 2022 16:10 GMT

التونسية أنس جابر تصعد لنهائي بطولة مدريد بفوز رائع على ألكسندروفا

أنس جابر ستلتقي في النهائي مع الأمريكية جيسيكا بيغولا أو السويسرية ييلتايشمان يوم السبت.

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المصدر: رويترز

صعدت التونسية أنس جابر إلى نهائي بطولة من فئة ألف نقطة ينظمها اتحاد لاعبات التنس المحترفات لأول مرة في مسيرتها بفوز رائع على الروسية الصاعدة من التصفيات إيكاترينا ألكسندروفا بنتيجة 6/2 و6/3 في بطولة مدريد المفتوحة اليوم الخميس.

وتملك ألكسندروفا سجلا رائعا في المواجهات المباشرة مع أنس المصنفة الثامنة بستة انتصارات مقابل هزيمة واحدة لكن اللاعبة التونسية هي من تفوقت اليوم.

وقالت أنس في مقابلة في الملعب بعد المباراة: ”سئمت من الخسارة أمامها في كل مرة ولذلك دخلت المباراة رغبة في الثأر“.

وأضافت: ”أنا سعيدة جدا بأدائي اليوم، كنت أعرف أن ألكسندروفا تلعب جيدا ولذلك حاولت فرض إيقاعي، أنا سعيدة جدا بالمستوى الذي قدمته اليوم“.

وتبادلت اللاعبتان كسر إرسال إحداهما الأخرى في المجموعة الأولى لكن أنس زادت إيقاعها لتكسر إرسال منافستها والنتيجة 3/2.

وصرخت أنس من الفرحة وسط تشجيع الجماهير ولم تنظر اللاعبة التونسية البالغ عمرها 27 عاما إلى الوراء بعدها لتكسر إرسال ألكسندروفا أربع مرات في المباراة وتحسم النتيجة لصالحها في 61 دقيقة.

وستلتقي في النهائي مع الأمريكية جيسيكا بيغولا أو السويسرية ييلتايشمان يوم السبت.

وقالت أنس ضاحكة: ”أتمنى أن تمتد المباراة بينهما لخمس ساعات حتى يصيبهما الإرهاق“.

وتابعت: ”سأركز فقط على نفسي، كان من الصعب خسارة بعض النهائيات مؤخرا. سأبذل قصارى جهدي في النهائي“.

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