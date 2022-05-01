ديوكوفيتش: مازلت أعاني بعد طردي من بطولة أستراليا

قال نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا إنه مازال يعاني ذهنيا لاستعادة مستواه بعد غيابه عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وفترة طويلة في بداية الموسم بسبب رفضه أخذ تطعيم فيروس كورونا.

ولم يستطع اللاعب الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى الدفاع عن لقبه في أستراليا في يناير كانون الثاني بعد ترحيله من البلاد لرفضه التطعيم.

ديوكوفيتش: منع لاعبي التنس الروس من المشاركة في ويمبلدون قرار "مجنون" https://t.co/B8DfdI3kJZ pic.twitter.com/x3loxmNQZo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2022

وغاب اللاعب البالغ عمره 34 عاما عن بطولتي ميامي المفتوحة وإنديان ويلز للسبب نفسه.

وأبلغ ديوكوفيتش مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد حيث يستعد للمشاركة في مدريد المفتوحة يوم الثلاثاء ”التحدي أكبر على الجانبين الذهني والعاطفي“.

وأضاف ”بالتأكيد لم أتعرض من قبل لموقف مشابه لما حدث في بداية الموسم، ولا أعلم كيف سيؤثر علي“.

وتابع ديوكوفيتش ”بالتأكيد مازال… يتعين علي التعامل معه إلى حد ما. إنه ليس بالقوة الذي كان عليه في أول شهرين أو ثلاثة أشهر من العام. أشعر أنه كلما لعبت أكثر، وكلما كنت في هذه الأجواء، أشعر براحة أكبر“.

ديوكوفيتش: طاقتي نفدت بشكل كامل خلال الخسارة أمام دافيدوفيتش في "مونت كارلو" https://t.co/z0e4J5iT15 pic.twitter.com/eWGDnGqufC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 12, 2022

وظهر تأثير ابتعاد اللاعب الصربي عن المباريات الرسمية خلال مشاركته في أول بطولتين له من موسم الملاعب الرملية هذا العام.

وخرج ديوكوفيتش من مونت كارلو بعد الهزيمة أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، وخسر في نهائي بلجراد المفتوحة أمام أندريه روبليف الشهر الماضي.

واعترف ديوكوفيتش بأنه ”خارت قواه“ خلال هزيمته في مونت كارلو، لكنه كان سعيدا بخوض أربع مباريات طويلة في صربيا بينما يستعد للمشاركة في فرنسا المفتوحة التي أحرز لقبها في 2016 و2021.

وقال: ”بالطبع لست بالمستوى الذي أتمناه، إنها عملية ويجب أن أتحلى بالصبر، أتمنى أن تتقدم الأمور في الاتجاه الصحيح أيضا هذا الأسبوع“.

وأوضح ديوكوفيتش أنه سعيد بالحصول على مزيد من الوضوح بشأن البطولات التي يمكنه المنافسة فيها دون تطعيم كوفيد-19.

وتابع: ”أنا سعيد لأنني عدت إلى المسار الصحيح من حيث القدرة على اللعب في البطولات والوضوح فيما يتعلق بالجدول الزمني، وأين أذهب، وأين يمكنني اللعب، وأين يمكنني الوصول إلى ذروة مستواي وأين أريد الوصول إلى قمة مستواي.

وأتم ”بالتأكيد أريد رولان جاروس، وبعد ذلك يمكنني أيضا اللعب في ويمبلدون في لندن، وهي بالطبع بطولة مهمة جدا بالنسبة لي“.

وأضاف: ”أنا سعيد بالأشهر القليلة المقبلة حيث لدي وضوح بشأن أين يمكنني اللعب. لذا أتمنى استخراج أفضل ما لدي خاصة في البطولات الأربع الكبرى“.