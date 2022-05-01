ماكغريغور يثير الجدل مجددا ويتبادل الاتهامات والشتائم على تويتر مع جيك بول

تبادل نجم UFC كونور ماكغريغور وجيك بول الكلمات اللاذعة والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب فوز الملاكمة الأيرلندية كاتي تايلور على أماندا سيرانو القادمة من بورتوريكو مساء السبت.

وكان بول حاضرا حيث خسرت سيرانو، التي يروج لها مبارياتها، أمام تايلور مواطنه ماكغريغور، عبر قرار أغلية الحكام في حلبة ماديسون سكوير غاردن.

بعد المعركة، سخر ماكغريغور من بول الذي تحول من YouTuber إلى ملاكم، بالإشارة إلى النظارة الشمسية التي كان يرتديها بتلك التي اعتاد أن يرتديها شخصية التلفزيون والإذاعة السابقة جيمي سافيل.

كتب ماكغريغور على تويتر: ”من هو هذا *** الذي يرتدي نظارات جيمي سافيل الوردية؟“

Who the fuck is this jackass in the pink Jimmy saville glasses ? — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 1, 2022

كما كان متوقعًا، لم يأخذ بول التعليقات ببساطة وأجاب: ”أنا الشخص الذي قدم للمقاتلين أكثر مما فعلت في أي وقت مضى الشخص الذي ربح خمس معارك في العامين الماضيين بينما خسرت أنت خمسة.

”الشخص الذي لا يملكه دانا وايت (رئيس UFC) ، الشخص الذي خاض القتال الذي شاهدته للتو، هذا هو“.

Im the one who has done more for fighters than you ever have the one who has won 5 fights in the past 2 years while you have lost 5 the one who isn’t owned by Dana White the one who made the fight you just watched happen the 1 who got your hero Katie Taylor paid that’s who https://t.co/tV86m1GtxX — Jake Paul (@jakepaul) May 1, 2022

رد ماكغريغور ببساطة بصورة لسافيل، مرتديًا نظارات وردية مثلما فعل بول ليلة السبت.

كما أرسل بطل UFC السابق رسالة تهنئة لمواطنته الأيرلندية تايلور، قائلا ”كاتي تايلور الأعظم! ملاكمة لا تصدق على الإطلاق. يا لها من مباراة“.

على الرغم من تعليقات بول، خاض ماكغريغور مباراتين فقط في الأشهر الـ 24 الماضية، وخسر في كلاهما أمام داستن بويرير.

وفي المقابل حقق بول خمسة انتصارات منذ يناير/كانون الثاني 2020، علىYouTuber آن إيسون جيب، ولاعب كرة السلة السابق نيت روبنسون وبن أسكرين ، فضلا عن انتصارين على تايرون وودلي.

وطلب بول من ماكغريغور في الماضي خوض معركة بينهما، لكن رئيس UFC دانا وايت قال إن المقاتل الأيرلندي لا ينبغي أن يقاتل جيك أو شقيقه الأكبر لوغان.

وقال وايت في وقت سابق من هذا العام: ”حسنًا ، لا ينبغي حتى أن يقاتل كونور ماكغريغور هذين الرجلين (الأخوين بول) الرائعين، إنه ضخم، وشقيقه ضخم. إنه 6’1 ، 210 ، كونور ماكغريغور 145 ، 155 رطلاً… هناك فئات للوزن يجب الالتزام بها“.

ورد عليه بول قائلاً: ”دانا وايت تتوسل من أجل (نيت) دياز وكونور للقتال للمرة الثالثة… لقد قاتلوا بوزن 170 رطلاً في كلا المعركتين، سأقاتل كونور بوزن 175 رطلاً، لا مشكلة توقفوا عن تقديم الأعذار ******“.