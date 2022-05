ماكغريغور يثير الجدل مجددا ويتبادل الاتهامات والشتائم على تويتر مع جيك بول

تبادل نجم UFC كونور ماكغريغور وجيك بول الكلمات اللاذعة والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب فوز الملاكمة الأيرلندية كاتي تايلور على أماندا سيرانو القادمة من بورتوريكو مساء السبت.

وكان بول حاضرا حيث خسرت سيرانو، التي يروج لها مبارياتها، أمام تايلور مواطنه ماكغريغور، عبر قرار أغلية الحكام في حلبة ماديسون سكوير غاردن.

بعد المعركة، سخر ماكغريغور من بول الذي تحول من YouTuber إلى ملاكم، بالإشارة إلى النظارة الشمسية التي كان يرتديها بتلك التي اعتاد أن يرتديها شخصية التلفزيون والإذاعة السابقة جيمي سافيل.

كتب ماكغريغور على تويتر: ”من هو هذا *** الذي يرتدي نظارات جيمي سافيل الوردية؟“

Who the fuck is this jackass in the pink Jimmy saville glasses ?

كما كان متوقعًا، لم يأخذ بول التعليقات ببساطة وأجاب: ”أنا الشخص الذي قدم للمقاتلين أكثر مما فعلت في أي وقت مضى الشخص الذي ربح خمس معارك في العامين الماضيين بينما خسرت أنت خمسة.

”الشخص الذي لا يملكه دانا وايت (رئيس UFC) ، الشخص الذي خاض القتال الذي شاهدته للتو، هذا هو“.

Im the one who has done more for fighters than you ever have

the one who has won 5 fights in the past 2 years while you have lost 5

the one who isn’t owned by Dana White

the one who made the fight you just watched happen

the 1 who got your hero Katie Taylor paid

that’s who https://t.co/tV86m1GtxX

— Jake Paul (@jakepaul) May 1, 2022