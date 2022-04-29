هيئة "صالات حسن مصطفى" تكشف سبب طمس شعار الزمالك أمام الأهلي في نهائي سور كرة اليد

أصدرت هيئة مجمع ”صالات حسن مصطفى“ بيانًا كشفت فيه سبب تغطية وطمس شعار الزمالك داخل الصالة المغطاة التي استضافت مباراة نهائي كأس السور لكرة اليد بين الأهلي والزمالك، وترك شعار الأندية التي شاركت في بطولة أفريقيا لكرة السلة، وكأس العالم للأندية لكرة السلة.

وعبّر قطاع كبير من جمهور الزمالك عن غضبهم تجاه مسؤولي الصالة المغطاة بسبب وضع علم مصر على شعار الزمالك في أعلى الصالة، وطمس الشعار الثاني الموجود أسفل المدرجات.

ويتواجد شعار الزمالك بسبب مشاركة الفريق الأبيض في بطولة أفريقيا لكرة السلة (BAL)، فضلًا عن المشاركة في كأس العالم للأندية بنفس الصالة.

وقالت الهيئة في بيان رسمي على لسان مصطفى هدهود، المدير التنفيذي للمجمع، إنها تلتزم مبدأ الحياد بين جميع الأندية، ولا تقصد أي شيء حول طمس شعار الزمالك.

وأضاف: ”تمت تغطية الشعار بسبب وجود فرق مصرية تشارك مع الزمالك الآن في بطولات محلية، وهو ما يستلزم الحياد“.

واختتمت الهيئة بيانها بأن جميع الشعارات ستتم إزالتها عقب العيد، حيث سيتم دهان الحوائط بشكل كامل لأن ملصقات الشعار تفسد الدهان عقب إزالته.

يذكر أن الإعلامي خالد الغندور انتقد هذا التصرف، وطلب محاسبة المسؤولين عنه.

وقال الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“: ”أعتقد أنه من حق جمهور الزمالك أن يعرف من مسح أو غطّى شعار نادي الزمالك المصري، وترك باقي شعارات الفرق الأفريقية، وعلى مدير الصالة أن يصدر بيانًا، ولو كان ذلك تصرفًا فرديًا“.

وأضاف: ”لا بد أن يُحاسب من قام بهذا التصرف الغريب، ويعاقب على فعلته، وما يحدث من هؤلاء هو فتنة وتعصب حقيقي، ويجب عدم ترك الأمر دون تحقيق، وتفريغ للكاميرات، ومعاقبة المخطئ، حتى سيصبح الأمر واضحًا“.

يذكر أن فريق كرة اليد بنادي الزمالك فاز على الأهلي بنتيجة 28-25، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الخميس، في ختام منافسات بطولة سوبر المحترفين لكرة اليد.

وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك، اليوم، على مجمع صالات حسن مصطفى.