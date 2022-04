"ويمبلدون" تدافع عن قرار استبعاد لاعبي روسيا وروسيا البيضاء

قال القائمون على تنظيم بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الثلاثاء، إن قرارهم بمنع مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء في نسختها المقبلة في وقت لاحق من العام الحالي؛ جاء بسبب غزو أوكرانيا، حيث كان القرار العملي الوحيد الممكن اتخاذه في إطار الإرشادات التي قدمتها الحكومة البريطانية.

واتخذ نادي عموم إنجلترا للتنس والاتحاد البريطاني للتنس قرار المنع في أعقاب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا وسريعا أنتقده اتحادا محترفي ومحترفات التنس واعتبراه ”تمييزا“.

وقال إيان هيويت رئيس مجلس إدارة نادي عموم إنجلترا للتنس، إن إرشادات الحكومة البريطانية لم تسمح بمشاركة اللاعبين بناء على تصنيفهم ومن ثم كان أمام المنظمين خياران، وهما منع اللاعبين أو السماح بالمشاركة بعد تعهدات وبيانات مكتوبة من جانب هؤلاء اللاعبين.

وقال هيويت للصحفيين: ”نعتقد أننا اتخذنا أفضل قرار ينم عن مسؤولية في هذه الظروف.

”وفي إطار الإرشادات الحكومية البريطانية فإنه لا يوجد بديل عملي للقرار الذي اتخذناه في هذا الموقف الاستثنائي والمأساوي بالفعل“.

Statement regarding Russian and Belarusian individuals at The Championships 2022.

— Wimbledon (@Wimbledon) April 20, 2022