"ويمبلدون" تدافع عن قرار استبعاد لاعبي روسيا وروسيا البيضاء

قال القائمون على تنظيم بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الثلاثاء، إن قرارهم بمنع مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء في نسختها المقبلة في وقت لاحق من العام الحالي؛ جاء بسبب غزو أوكرانيا، حيث كان القرار العملي الوحيد الممكن اتخاذه في إطار الإرشادات التي قدمتها الحكومة البريطانية.

واتخذ نادي عموم إنجلترا للتنس والاتحاد البريطاني للتنس قرار المنع في أعقاب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا وسريعا أنتقده اتحادا محترفي ومحترفات التنس واعتبراه ”تمييزا“.

وقال إيان هيويت رئيس مجلس إدارة نادي عموم إنجلترا للتنس، إن إرشادات الحكومة البريطانية لم تسمح بمشاركة اللاعبين بناء على تصنيفهم ومن ثم كان أمام المنظمين خياران، وهما منع اللاعبين أو السماح بالمشاركة بعد تعهدات وبيانات مكتوبة من جانب هؤلاء اللاعبين.

وقال هيويت للصحفيين: ”نعتقد أننا اتخذنا أفضل قرار ينم عن مسؤولية في هذه الظروف.

”وفي إطار الإرشادات الحكومية البريطانية فإنه لا يوجد بديل عملي للقرار الذي اتخذناه في هذا الموقف الاستثنائي والمأساوي بالفعل“.

Statement regarding Russian and Belarusian individuals at The Championships 2022. — Wimbledon (@Wimbledon) April 20, 2022

وهذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها رياضيون من منافسات بسبب جنسياتهم منذ منع الرياضيين الألمان واليابانيين مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية.

كما أصبحت ويمبلدون أول بطولة تنس تمنع لاعبي البلدين بصفتهم الفردية من المشاركة فيها؛ ما يعني غياب المصنف الثاني عالميا الروسي دانييل ميدفيديف ولاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا المصنفة الرابعة عالميا من المنافسة في ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، التي تنطلق في 27 يونيو حزيران وتستمر حتى 10 يوليو تموز.

ومنعت الاتحادات الدولية للتنس روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في البطولات الدولية للفرق، لكنها تسمح للاعبي البلدين كأفراد بالمشاركة في البطولات كمستقلين.

وأكد نادي عموم إنجلترا أنه لن يشترط على اللاعبين ضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار؛ ما يعني السماح للنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالدفاع عن اللقب بعد حرمانه من الدفاع عن لقب أستراليا المفتوحة في وقت سابق هذا العام؛ لعدم تلقيه اللقاح.