ديليان وايت يتهم تايسون فيوري بالفوز عليه بشكل غير قانوني

يعتقد ديليان وايت أن تايسون فيوري، بطل الوزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي، فاز عليه بشكل غير قانوني خلال نزالهما، يوم السبت، وطالب بإعادة النزال بعد هزيمته بالضربة القاضية الفنية في الجولة السادسة في ملعب ويمبلي.

وبدا أن فيوري دفع مواطنه البريطاني بعد توجيه ضربة هائلة له قبل ثانية واحدة على نهاية الجولة، ما أجبر في النهاية الحكم مارك ليسون على إيقاف النزال.

وقال وايت لشبكة ”سكاي سبورتس“، اليوم الإثنين: ”شعرت بدوار وحاولت استجماع قوتي ودفعني بشكل غير قانوني لأسقط على الحبال.

”لم نكن في مباراة للمصارعة، كان نزالا في الملاكمة. كان يجب أن يُسمح لي بوقت إضافي للتعافي وبعدها الاستمرار في القتال، لقد باغتني، لا شك في ذلك.. اتخذ الحكم قرارا سيئا“.

🗣️ "I hope he doesn't retire because I want another go" Dillian Whyte discusses his KO defeat to Tyson Fury 👀 pic.twitter.com/fARXfF0dLt — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 25, 2022

وقال فيوري بعد النزال إنه قد يعتزل بعدما قطع على نفسه وعدا أمام زوجته لكن وايت قال إنه يتطلع لتكرار المواجهة بينهما.

وأضاف الملاكم البالغ عمره 34 عاما: ”أعلن (فيوري) أنه سيعتزل. أتمنى أن يعدل عن قراره لأني أريد مواجهته مرة أخرى.

”قال لي إنني ملاكم جيد ومحارب حقيقي وإنني سأصبح بطلا للعالم. في الحياة تربح أحيانا وتخسر أحيانا“.

ولم يخسر فيوري أي نزال، حيث فاز للمرة 32 وتعادل في نزال واحد وانتصر للمرة 23 مرة بالضربة القاضية، بينما تعرض وايت للهزيمة الثالثة في 31 نزالا.

وحضر 94 ألف مشجع النزال الأول لفيوري على الأراضي الإنجليزية منذ يونيو حزيران 2018.

وحافظ فيوري على مسافة بينه وبين مواطنه في معظم فترات النزال مع توجيه ضربات بعيدة بينما حاول منافسه تقليص المسافة. وعانى وايت من جرح بعينه اليمنى بعد تصادم بالرؤوس.

وحسم فيوري النزال بضربة قاضية جعلت وايت ينهار على حبال الحلبة ورغم أنه نهض ووقف على قدميه قرر الحكم إنهاء المواجهة بعد أن اعتبر وايت غير قادر على الاستمرار وسط تشجيع حماسي من غالبية الجمهور في ويمبلي.