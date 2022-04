ديليان وايت يتهم تايسون فيوري بالفوز عليه بشكل غير قانوني

يعتقد ديليان وايت أن تايسون فيوري، بطل الوزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي، فاز عليه بشكل غير قانوني خلال نزالهما، يوم السبت، وطالب بإعادة النزال بعد هزيمته بالضربة القاضية الفنية في الجولة السادسة في ملعب ويمبلي.

وبدا أن فيوري دفع مواطنه البريطاني بعد توجيه ضربة هائلة له قبل ثانية واحدة على نهاية الجولة، ما أجبر في النهاية الحكم مارك ليسون على إيقاف النزال.

وقال وايت لشبكة ”سكاي سبورتس“، اليوم الإثنين: ”شعرت بدوار وحاولت استجماع قوتي ودفعني بشكل غير قانوني لأسقط على الحبال.

”لم نكن في مباراة للمصارعة، كان نزالا في الملاكمة. كان يجب أن يُسمح لي بوقت إضافي للتعافي وبعدها الاستمرار في القتال، لقد باغتني، لا شك في ذلك.. اتخذ الحكم قرارا سيئا“.

🗣️ "I hope he doesn't retire because I want another go"

Dillian Whyte discusses his KO defeat to Tyson Fury 👀 pic.twitter.com/fARXfF0dLt

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 25, 2022