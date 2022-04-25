فريق كويك ستيب ألفا فاينل: حالة جوليان ألافيليب مستقرة

قال فريق كويك-ستيب ألفا فاينل إن حالة متسابقه جوليان ألافيليب بطل العالم مستقرة بعد تعرضه لحادث خطير خلال سباق لييغ-باستوني-لييج للدراجات يوم الأحد، لكنه بحاجة للبقاء في المستشفى تحت الملاحظة.

وأوضح الفريق أن ألافيليب أصيب بكسر في ضلعين بجانب كسر في الكتف ومشكلة بالرئة.

#Replay 🎥 / #LBL 🇧🇪

🇫🇷 Romain Bardet (DSM) qui part aider 🇫🇷 Julian Alaphilippe (QST), belle image malgré cette terrible chute… #LesRP pic.twitter.com/YK90IsVH8q — Renaud Breban (@RenaudB31) April 24, 2022

وذكرت محطة ”فرانس 3“ التلفزيونية أن المتسابق الفرنسي (29 عاما) كان في وعيه عند الخضوع لعلاج في سيارة إسعاف بعدما تعرض لحادث مع مجموعة كبيرة من المتسابقين قبل نحو 62 كيلومترا من خط النهاية.

كما أصيب زميله بالفريق إيلان فان وايلدر (21 عاما) بكسر في الفك بنفس الحادث.