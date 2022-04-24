حادث كبير خلال سباق لييغ باستوني لييغ للدراجات (فيديو)

تلقى جوليان ألافيليب بطل العالم العلاج في سيارة إسعاف بعد تعرضه لحادث كبير خلال سباق لييغ-باستوني-لييغ للدراجات، اليوم الأحد.

#Replay 🎥 / #LBL 🇧🇪

🇫🇷 Romain Bardet (DSM) qui part aider 🇫🇷 Julian Alaphilippe (QST), belle image malgré cette terrible chute… #LesRP pic.twitter.com/YK90IsVH8q — Renaud Breban (@RenaudB31) April 24, 2022

وتعرض المتسابق الفرنسي لحادث مع مجموعة كبيرة من المتسابقين قبل نحو 62 كيلومترا من خط النهاية.

وقالت محطة ”فرانس 3“ التلفزيونية، إن المتسابق البالغ عمره 29 عاما كان في وعيه.