رياضة

حادث كبير خلال سباق لييغ باستوني لييغ للدراجات (فيديو)
تاريخ النشر: 24 أبريل 2022 14:31 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2022 15:10 GMT

حادث كبير خلال سباق لييغ باستوني لييغ للدراجات (فيديو)

تلقى جوليان ألافيليب بطل العالم العلاج في سيارة إسعاف بعد تعرضه لحادث كبير خلال سباق لييغ-باستوني-لييغ للدراجات، اليوم الأحد. #Replay 🎥 / #LBL 🇧🇪🇫🇷 Romain

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المصدر: رويترز

تلقى جوليان ألافيليب بطل العالم العلاج في سيارة إسعاف بعد تعرضه لحادث كبير خلال سباق لييغ-باستوني-لييغ للدراجات، اليوم الأحد.

وتعرض المتسابق الفرنسي لحادث مع مجموعة كبيرة من المتسابقين قبل نحو 62 كيلومترا من خط النهاية.

وقالت محطة ”فرانس 3“ التلفزيونية، إن المتسابق البالغ عمره 29 عاما كان في وعيه.

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